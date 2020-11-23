‘İnsan Boşluğu, Boşluk İnsanı Şekillendirir’ sergisi Han Spaces’de…

HAN Spaces yüzyıllar öncesinden gelen iş hanı kültürümüzü tasarım ve teknolojiyle buluşturan yeni nesil çalışma alanları tasarlıyor ve yönetiyor. HAN Spaces ev sahipliğinde gerçekleştirilen, sanatın çalışma alanlarına taşması, mekanda bir dekorasyon unsuru olmaktan çıkıp çalışanlara ve ziyaretçilere ilham unsuru olmasının ilk örneklerinden olan “İnsan boşluğu, boşluk insanı şekillendirir...”sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Sergide yer alan 14 çağdaş sanatçının çalışmalarıyla mekan yeniden yorumlanıyor. Mekanlar için belki de kültürel birikimin en biçimsel yansımaları diyebiliriz. Bunu özellikle Anadolu Han kültürüne baktığımızda, karşımıza pek çok farklı biçim sunan mimari yapıları ve barındırdıkları yaşanmışlıklarla görebiliriz. Hepimize aşina gelebilecek “açık ofis” tanımı ve bulunduğu yapıları da çağdaş hanlar olarak düşünebiliriz. Yeni yeni gelişen ofiste sanat kavramı, insanların iş ortamlarında da sanat eserlerine ulaşabilmelerine, onlarla çevrili bir atmosferde çalışabilmelerine olanak tanıyor. Yeni nesil iş hanı HAN Spaces’in ilk lokasyonu Levent binasında 18 Kasım- 21 Şubat tarihleri arasında açılacak ‘İnsan boşluğu, boşluk insanı şekillendirir…’ sergisinin organizasyonunu ArtPick yapıyor. Sergide; Suat Akdemir, Ahu Akgün, Ali Bilge Akkaya, Gökhan Balkan, Onur Gülfidan, İdil İlkin, Beste Kopuz, Sinan Logie, Toygun Özdemir, Burcu Perçin, Selim Süme, Nermin Ülker, Blanca Vinas ve Gabriel Vorgon gibi değerli sanatçıların eserleri bulunuyor.

Sergi, HAN Spaces Levent binasında 2 bin metrekare alana ve üç farklı kata yayılmış olarak sanat severlerin beğenilerine sunuluyor. Kapsamlı Covid-19 tedbirleri alınan HAN Levent’te sergi alanının her katında bahçe ve teraslar bulunuyor.