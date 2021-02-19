İş Sanat'ta Mart etkinlikleri

İş Sanat, Mucize Doktor dizisinin başrol oyuncusu Taner Ölmez’in solisti olduğu grup “Barabar”ı izleyiciler ile buluşturuyor. Sevilen halk türkülerini kendi yorumlarıyla sunan grubun konseri pandemi döneminde görevlerini fedakârca sürdüren sağlık çalışanlarına bir teşekkür niteliği taşıyor. Konser, 14 Mart Tıp Bayramı’nda saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalında ve internet sitesinde yayında olacak. Türk Sanat Müziği’nin değerli temsilcilerinin bir araya gelerek oluşturduğu “Kürdîlihicazkâr Meydan Faslı” başlıklı konser 6 Mart’ta hanendeler ve sazendeler ile sahnede olacak. Caz sanatçıları Frank Sinatra ve Ella Fitzgerald’ın klasikleşmiş şarkıları Şenova Ülker Band’in yorumuyla 20 Mart’ta yayımlanacak. Klasik müzik serisinde 4 Mart’ta Yiğit Karataş, 11 Mart’ta Milli Reasürans Oda Orkestrası ve keman sanatçısı Cihat Aşkın, 25 Mart’ta Camerata Barok İstanbul ile kontrtenor Kaan Buldular sanatseverlerle buluşacak.

İş Sanat Okuma Tiyatrosu’nda “Kış Masalı”, “Figaro'nun Düğünü veya Çılgın Gün”, “Kibarlık Budalası” ve “Olmedo Şövalyesi” mart programında yerini aldı. “Düşten Güzel” başlıklı Cahit Sıtkı Tarancı şiir dinletisi 8 Mart’ta yayında olacak. Tilbe Saran, Hakan Gerçek, Metin Belgin ve Bülent Emin Yarar’ın şiirleri seslendirdiği dinletinin solisti Şevval Sam olacak. Şubat ayında başlayan Provadan İzle serisi, William Shakespeare’in Fırtına eseri ile devam edecek. Oyun, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde yayımlanacak. İş Sanat Masal Tiyatrosu “Karlar Kraliçesi”, “12 Dans Eden Prenses”, “Gulliver’in Gezileri” ve “Deniz Kızı” masallarıyla çocukları ve masal seven büyükleri eğlenceli serüvenlere davet ediyor. “Yazarının Sesinden” serisine Sunay Akın, Artun Ünsal, Nilgün Öneş ve Selçuk Altun konuk olacak. İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiz çekilen tüm konser ve dinletiler saat 20.30, çocuk etkinlikleri ise saat 15.00’ten itibaren İş Sanat'ın YouTube kanalından ve internet sitesinden sezon boyunca ücretsiz izlenebilecek.

İş Sanat’ta Mart Ayı

1 Mart 2021 Pazartesi saat: 20.30

Yazarının Sesinden

Sunay Akın “Makiler”

3 Mart 2021 Çarşamba saat: 20.30

Okuma Tiyatrosu “Kış Masalı”

4 Mart 2021 Perşembe saat: 20.30

Yiğit Karataş – keman

Tayfun İlhan – piyano

6 Mart 2021 Cumartesi saat: 20.30

Kürdîlihicazkâr Meydan Faslı

7 Mart 2021 Pazar saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu “Karlar Kraliçesi”

Lerzan Pamir – yönetmen

Aslı Tandoğan – oyuncu

Anıl Altınöz – oyuncu

Mert Aydın – oyuncu

8 Mart 2021 Pazartesi saat: 20.30

Cahit Sıtkı Tarancı şiir dinletisi: “Düşten Güzel”

Atilla Birkiye – metni düzenleyen

Mehmet Birkiye – sahneye uyarlayan

Serdar Yalçın – müzik yönetmeni

Şevval Şam – solist

Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar, Hakan Gerçek – seslendirenler

11 Mart 2021 Perşembe saat: 20.30

Milli Reasürans Oda Orkestrası

Hakan Şensoy – şef

Cihat Aşkın - keman

14 Mart 2021 Pazar saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu “12 Dans Eden Prenses”

Lerzan Pamir – yönetmen

Aslı Tandoğan – oyuncu

Anıl Altınöz – oyuncu

Mert Aydın – oyuncu

14 Mart 2021 Pazar saat: 20.30

Barabar

Serkan Keskin – basgitar

Taner Ölmez - vokal

Fırat İkisivri – akustik gitar, elektrogitar

Caner Malkoç – klarnet, saksafon, flüt

Cihan Tanrıverdi – elektrogitar

Özgür Taş - davul

Serkan Polat – perküsyon

Sibel Altan – perküsyon

15 Mart 2021 Pazartesi saat: 20.30

Yazarının Sesinden

Artun Ünsal “İktidarların Sofrası”

17 Mart 2021 Çarşamba saat: 20.30

Okuma Tiyatrosu “Figaro’nun Düğünü veya Çılgın Gün”

20 Mart 2021 Cumartesi saat: 20.30

Şenova Ülker Band ile Caz Baharı

Erdem Özkan, Sibel Köse – vokal

Ediz Hafızoğlu – davul

Kağan Yıldız – kontrbas

Ercüment Orkut – piyano

Bulut Gülen – trombon

Engin Recepoğulları – tenor saksafon

Serhan Erkol – alto saksafon

Şenova Ülker, Halil İbrahim Işık, Barış Doğukan Yazıcı – trompetler

21 Mart 2021 Pazar saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu “Gulliver’in Gezileri”

Lerzan Pamir – yönetmen

Aslı Tandoğan – oyuncu

Anıl Altınöz – oyuncu

Mert Aydın – oyuncu

22 Mart 2021 Pazartesi saat: 20.30

Yazarının Sesinden

Nilgün Öneş “Ağlamak Yok”

24 Mart 2021 Çarşamba saat: 20.30

Okuma Tiyatrosu “Kibarlık Budalası”

25 Mart 2021 Perşembe saat: 20.30

Camerata Barok İstanbul

Kaan Buldular – kontrtenor

27 Mart 2021 Cumartesi saat: 20.30

Provadan İzle “Fırtına”

Moda Sahnesi

28 Mart 2021 Pazar saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu “Deniz Kızı”

Lerzan Pamir – yönetmen

Aslı Tandoğan – oyuncu

Anıl Altınöz – oyuncu

Mert Aydın – oyuncu

29 Mart 2021 Pazartesi saat: 20.30

Yazarının Sesinden

Selçuk Altun “Ayrılık Çeşmesi Sokağı”

31 Mart 2021 Çarşamba saat: 20.30

Okuma Tiyatrosu “Olmedo Şövalyesi”