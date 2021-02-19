İş Sanat'ta Mart etkinlikleri
İş Sanat’ta çevrim içi etkinlikler devam ediyor. Sevilen türkülerden klasik müziğe, dünyaca ünlü masallardan, tiyatro eserlerine uzanan zengin bir program mart ayında sanatseverlerle buluşacak. Tüm etkinlikler sezon sonuna kadar ücretsiz erişime açık olacak.
İş Sanat, Mucize Doktor dizisinin başrol oyuncusu Taner Ölmez’in solisti olduğu grup “Barabar”ı izleyiciler ile buluşturuyor. Sevilen halk türkülerini kendi yorumlarıyla sunan grubun konseri pandemi döneminde görevlerini fedakârca sürdüren sağlık çalışanlarına bir teşekkür niteliği taşıyor. Konser, 14 Mart Tıp Bayramı’nda saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalında ve internet sitesinde yayında olacak. Türk Sanat Müziği’nin değerli temsilcilerinin bir araya gelerek oluşturduğu “Kürdîlihicazkâr Meydan Faslı” başlıklı konser 6 Mart’ta hanendeler ve sazendeler ile sahnede olacak. Caz sanatçıları Frank Sinatra ve Ella Fitzgerald’ın klasikleşmiş şarkıları Şenova Ülker Band’in yorumuyla 20 Mart’ta yayımlanacak. Klasik müzik serisinde 4 Mart’ta Yiğit Karataş, 11 Mart’ta Milli Reasürans Oda Orkestrası ve keman sanatçısı Cihat Aşkın, 25 Mart’ta Camerata Barok İstanbul ile kontrtenor Kaan Buldular sanatseverlerle buluşacak.
İş Sanat Okuma Tiyatrosu’nda “Kış Masalı”, “Figaro'nun Düğünü veya Çılgın Gün”, “Kibarlık Budalası” ve “Olmedo Şövalyesi” mart programında yerini aldı. “Düşten Güzel” başlıklı Cahit Sıtkı Tarancı şiir dinletisi 8 Mart’ta yayında olacak. Tilbe Saran, Hakan Gerçek, Metin Belgin ve Bülent Emin Yarar’ın şiirleri seslendirdiği dinletinin solisti Şevval Sam olacak. Şubat ayında başlayan Provadan İzle serisi, William Shakespeare’in Fırtına eseri ile devam edecek. Oyun, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde yayımlanacak. İş Sanat Masal Tiyatrosu “Karlar Kraliçesi”, “12 Dans Eden Prenses”, “Gulliver’in Gezileri” ve “Deniz Kızı” masallarıyla çocukları ve masal seven büyükleri eğlenceli serüvenlere davet ediyor. “Yazarının Sesinden” serisine Sunay Akın, Artun Ünsal, Nilgün Öneş ve Selçuk Altun konuk olacak. İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiz çekilen tüm konser ve dinletiler saat 20.30, çocuk etkinlikleri ise saat 15.00’ten itibaren İş Sanat'ın YouTube kanalından ve internet sitesinden sezon boyunca ücretsiz izlenebilecek.
İş Sanat’ta Mart Ayı
1 Mart 2021 Pazartesi saat: 20.30
Yazarının Sesinden
Sunay Akın “Makiler”
3 Mart 2021 Çarşamba saat: 20.30
Okuma Tiyatrosu “Kış Masalı”
4 Mart 2021 Perşembe saat: 20.30
Yiğit Karataş – keman
Tayfun İlhan – piyano
6 Mart 2021 Cumartesi saat: 20.30
Kürdîlihicazkâr Meydan Faslı
7 Mart 2021 Pazar saat: 15.00
İş Sanat Masal Tiyatrosu “Karlar Kraliçesi”
Lerzan Pamir – yönetmen
Aslı Tandoğan – oyuncu
Anıl Altınöz – oyuncu
Mert Aydın – oyuncu
8 Mart 2021 Pazartesi saat: 20.30
Cahit Sıtkı Tarancı şiir dinletisi: “Düşten Güzel”
Atilla Birkiye – metni düzenleyen
Mehmet Birkiye – sahneye uyarlayan
Serdar Yalçın – müzik yönetmeni
Şevval Şam – solist
Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar, Hakan Gerçek – seslendirenler
11 Mart 2021 Perşembe saat: 20.30
Milli Reasürans Oda Orkestrası
Hakan Şensoy – şef
Cihat Aşkın - keman
14 Mart 2021 Pazar saat: 15.00
İş Sanat Masal Tiyatrosu “12 Dans Eden Prenses”
Lerzan Pamir – yönetmen
Aslı Tandoğan – oyuncu
Anıl Altınöz – oyuncu
Mert Aydın – oyuncu
14 Mart 2021 Pazar saat: 20.30
Barabar
Serkan Keskin – basgitar
Taner Ölmez - vokal
Fırat İkisivri – akustik gitar, elektrogitar
Caner Malkoç – klarnet, saksafon, flüt
Cihan Tanrıverdi – elektrogitar
Özgür Taş - davul
Serkan Polat – perküsyon
Sibel Altan – perküsyon
15 Mart 2021 Pazartesi saat: 20.30
Yazarının Sesinden
Artun Ünsal “İktidarların Sofrası”
17 Mart 2021 Çarşamba saat: 20.30
Okuma Tiyatrosu “Figaro’nun Düğünü veya Çılgın Gün”
20 Mart 2021 Cumartesi saat: 20.30
Şenova Ülker Band ile Caz Baharı
Erdem Özkan, Sibel Köse – vokal
Ediz Hafızoğlu – davul
Kağan Yıldız – kontrbas
Ercüment Orkut – piyano
Bulut Gülen – trombon
Engin Recepoğulları – tenor saksafon
Serhan Erkol – alto saksafon
Şenova Ülker, Halil İbrahim Işık, Barış Doğukan Yazıcı – trompetler
21 Mart 2021 Pazar saat: 15.00
İş Sanat Masal Tiyatrosu “Gulliver’in Gezileri”
Lerzan Pamir – yönetmen
Aslı Tandoğan – oyuncu
Anıl Altınöz – oyuncu
Mert Aydın – oyuncu
22 Mart 2021 Pazartesi saat: 20.30
Yazarının Sesinden
Nilgün Öneş “Ağlamak Yok”
24 Mart 2021 Çarşamba saat: 20.30
Okuma Tiyatrosu “Kibarlık Budalası”
25 Mart 2021 Perşembe saat: 20.30
Camerata Barok İstanbul
Kaan Buldular – kontrtenor
27 Mart 2021 Cumartesi saat: 20.30
Provadan İzle “Fırtına”
Moda Sahnesi
28 Mart 2021 Pazar saat: 15.00
İş Sanat Masal Tiyatrosu “Deniz Kızı”
Lerzan Pamir – yönetmen
Aslı Tandoğan – oyuncu
Anıl Altınöz – oyuncu
Mert Aydın – oyuncu
29 Mart 2021 Pazartesi saat: 20.30
Yazarının Sesinden
Selçuk Altun “Ayrılık Çeşmesi Sokağı”
31 Mart 2021 Çarşamba saat: 20.30
Okuma Tiyatrosu “Olmedo Şövalyesi”