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09.10.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

İstanbul film festivali başlıyor! 40 film gösterilecek

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 39. İstanbul Film Festivali, bugün başlıyor. 20 Ekim’e kadar devam edecek festivalde, çevrimiçi gösterimler ve salon gösterimleri düzenlenecek.

İstanbul film festivali başlıyor! 40 film gösterilecek

40 filmin gösterileceği festivalde, Ulusal Belgesel Yarışması ve Filmekimi Galaları filmleri Cinemaximum Nişantaşı City’s ve Kadıköy Sineması’nın yanı sıra festivalin çevrimiçi gösterim sitesi filmonline.iksv.org’da da erişime açılıyor. Uluslararası Yarışma filmleri ise yalnızca filmonline.iksv.org üzerinden izlenebilecek. Festivalin belgesel yarışmasında gösterilecek filmler arasında Serdar Kökçeoğlu’nun yönettiği İlhan Mimaroğlu belgeseli “Mimaroğlu”, Zeynep Dadak’ın yönettiği “Ah Gözel İstanbul” da bulunuyor. Filmekimi Galaları aralarında ise Venedik Film Festivali’nden Altın Aslan’la dönen Chloe Zhao imzalı “Nomadland”, François Ozon’un Cannes 2020 etiketli filmler arasında yer alan filmi “85 Yazı” dikkat çekiyor. Aynı zamanda Tsai Ming-liang’ın Berlin’de yarışan filmi “Günler”, Berlin yarışma filmlerinden bir diğeri olan Christian Petzold imzalı “Undine” de izleyiciyle buluşacak.

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