İyiliği yeniden düşünmeye davet

İyiliği Düşünmek, 16 yazarın katkısıyla iktisattan psikolojiye, dinden sivil toplum kuruluşlarına, gazetecilikten bilime, felsefeden doğaya uzanan geniş bir yelpazede iyiliğin izini sürüyor. Ioanna Kuçuradi, Tanıl Bora, Bekir Ağırdır, Yankı Yazgan, Ahmet İnsel, Hidayet Şefkatli Tuksal, Ömer Madra, Kemal Sayar, Nurcan Baysal, Serdar Tekin, Hakan Altınay, Burcu Karakaş, Mehmet Ali Çalışkan ve Zafer Köse kitaba katkı sunan yazarlar arasında yer alıyor.

Ne iyilik, ne kötülük?

Zülfü Livaneli, kitap için kaleme aldığı yazıda, neyin iyilik, neyin kötülük olduğu konusunda doğru karara varabilecek temel referanslara sahip olmak gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

“İyilik, gündelik hayatın içindeki insanların da üzerinde durduğu bir konu. Sıkça yargılar ve kanaatler dile getiriliyor. İyilik ve kötülük üzerine söylenen sözler çoğu zaman “insan iyidir” veya “insan kötüdür” gibi genellemeler içeriyor. Bu duruma biraz da, yaşamaya devam edebilmemiz ve kendimizi koruyabilmemiz için böyle değer yargılarına ihtiyaç duymamız neden oluyordur. Oysa konu üzerinde daha uzun durdukça, daha kapsamlı inceledikçe, genelleme türündeki kanaatlerimiz zayıflıyor, soru işaretlerimiz ve şüphelerimiz çoğalıyor. İşte bu kitabın da amacı, böyle soruları çoğaltmak, konuyla ilgili düşünceleri derinleştirmek.”

Sadece bir kitap değil, bir fikir hareketi

Kitapla birlikte iyiliği yeniden düşünmeyi, tartışmayı, paylaşmayı ve çoğaltmayı amaçlayan bir fikir hareketi de başlattıklarını da vurgulayarak Ayla Göksel şunları ifade etti:

“Hızla tüketilen birçok kavram gibi iyilik kavramının da zayıfladığını, içinin boşaldığını, anlamsızlaştığını gözlemliyoruz. İyiliğin tanımını, iyi ve kötüye dair yargılardan uzakta, içine sıkıştığı -hayırseverlik/bağışçılık gibi- kavramlardan özgürleştirerek yeniden yapma ihtiyacımız var. İyiliğin sadece bireysel eylemlerini değil, toplumsal yapılarımızı da şekillendirebilen ‘sistematik iyilik’ kavramını tartışmak gerekiyor. İyiliği Düşünmek ile insanlık olarak özlemini çektiğimiz hal ve eylemleri farklı bir ifade ile yeniden tedavüle sokmayı ve iyi bir toplum hayali kurmaya başlamayı istiyoruz. İyiliğin 21. yüzyıldaki yeni toplumsal boyutlarını ve özellikle gündelik, sade ve ulaşılabilir formlarını, sosyal medya platfomları ve dijital konferans serileri ile tartışmaya açmayı hedefliyoruz. Bu konuda bizimle birlikte düşünmek, tartışmak isteyen herkesi de @İyiligiDusunmek platformuna davet ediyoruz.”

İyiliği Düşünmek, internet ve kitapçı raflarında yerini alırken, fikir hareketi kapsamında açılan @İyiliğiDüşünmek sosyal medya hesaplarında farklı boyutlarda iyilik eylemlerine dair fikirler ve bilimsel bilgiler aktarılacak. Toplumun farklı kesimleri ile gerçekleştirilecek dijital etkinliklerde iyilik konusu masaya yatırılacak. İyiliğin toplumda farklı kurum ve yapılarda yerini sorgularken, gülümsemek, dinlemek, dayanışmak gibi formlarda beklentisiz ve çabasız örnekleri ile insanların az görünen iyilik hikayeleri paylaşılacak.

Sunuş

Ayla Göksel

İyilik Kavramı Üzerine Düşünmek

Zülfü Livaneli

‘İyilik’ Üzerine

Ionna Kuçuradı

Şüpheden Eyleme: İyilik

Tanıl Bora

Toplumda İyilik, Kötülük, Yardımseverlik

Bekir Ağırdır

İyilik: Beyin/Organizma ve Davranış Açısından Bakış

Yankı Yazgan

Ekonomi Politikalarında İnsan İyiliğini Odağa Koymak Mümkün müdür?

Ahmet İnsel

Yeni Bir İyilik Düzeni Kurmanın İmkânları Açısından Türkiye’de Din ve Dindarlar

Hidayet Şefkatli Tuksal

Habaset, Hamaset ve İsyan Çağında Kötülükle İyiliğin İlginç Trigonometrisi

Ömer Madra

İyiliğin Bilimi

Kemal Sayar

Savaş ve Şiddet Ortamında İyilik

Nurcan Baysal

İyilik Üzerine: Felsefi Yol İzleri

Serdar Tekin

Medeni - Müşterek - Muhabbet

Hakan Altınay

“Siz de Hep Kötü Haberler Yazıyorsunuz”

Burcu Karakaş

İyi, Kötü, Kirli - Sivil Toplum Hikâyesi

Mehmet Ali Çalışkan

Mecburiyet ve Taraf Olarak İyilik

Zafer Köse