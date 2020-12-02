‘Jaws’ın sahne arkası fotoğrafları satışta

The Sun’da yer alan habere göre filmin süpervizörü Charlsie Bryant tarafından çekilen ve o zamandan beri Bryant’ın ailesinde olan fotoğraflar, gelecek ay Bonhams Müzayede Evi tarafından satışa sunulacak. Müzayede evi yetkilileri, 110 renkli fotoğrafın 3 bin 700 sterline alıcı bulacağını tahmin ediyor. Fotoğraf albümü, 11 Aralık 2020 tarihinde müzayede evinde açık artırmaya çıkacak.