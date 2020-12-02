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02.12.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT

‘Jaws’ın sahne arkası fotoğrafları satışta

Amerikalı yönetmen Steven Spielberg’ün 1975 yılına ait “Jaws” filminin daha önce görülmemiş sahne arkası fotoğrafları önceki günlerde yayımlandı.

‘Jaws’ın sahne arkası fotoğrafları satışta

The Sun’da yer alan habere göre filmin süpervizörü Charlsie Bryant tarafından çekilen ve o zamandan beri Bryant’ın ailesinde olan fotoğraflar, gelecek ay Bonhams Müzayede Evi tarafından satışa sunulacak. Müzayede evi yetkilileri, 110 renkli fotoğrafın 3 bin 700 sterline alıcı bulacağını tahmin ediyor. Fotoğraf albümü, 11 Aralık 2020 tarihinde müzayede evinde açık artırmaya çıkacak.

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