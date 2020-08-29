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29.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Kadınların gözüyle kadın hikâyeleri

Pera Film’in 5Harfliler iş birliğiyle düzenlediği Göz Hizası film programı, pandemi nedeniyle ertelenen gösterimlerine kaldığı yerden devam ediyor.

Kadınların gözüyle kadın hikâyeleri

Büyük çoğunluğu kadın yönetmenlerin filmleri ile kadın sanatçıların video çalışmalarından oluşan Göz Hizası seçkisi, Türkiye ve dünyadan farklı kuşakları bir araya getiriyor.

Belçikalı yönetmen Chantal Akerman’ın en bilinen filmi “Jeanne Dielman, Commerce Rıhtımı, 23 numara, 1080 Brüksel”, günlük yaşamı yavaş yavaş parçalanan bir kadının evrenini, yoğun bir karakter incelemesiyle aktarıyor.

Ünlü sanatçı Mona Hatoum, “Mesafe Ölçümleri” adlı videoda, sürgün ve yerinden edilme arka planı üzerinde kişi ve aile kimliğini sorguluyor. Dünyadaki tüm kadınlara ithafla 7 Mart’ta ilk gösterimi yapılan program, 3-19 Eylül tarihleri arasında Pera Müzesi Oditoryumu’nda ücretsiz izlenebilir.

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