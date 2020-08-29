Kadınların gözüyle kadın hikâyeleri

Büyük çoğunluğu kadın yönetmenlerin filmleri ile kadın sanatçıların video çalışmalarından oluşan Göz Hizası seçkisi, Türkiye ve dünyadan farklı kuşakları bir araya getiriyor.



Belçikalı yönetmen Chantal Akerman’ın en bilinen filmi “Jeanne Dielman, Commerce Rıhtımı, 23 numara, 1080 Brüksel”, günlük yaşamı yavaş yavaş parçalanan bir kadının evrenini, yoğun bir karakter incelemesiyle aktarıyor.



Ünlü sanatçı Mona Hatoum, “Mesafe Ölçümleri” adlı videoda, sürgün ve yerinden edilme arka planı üzerinde kişi ve aile kimliğini sorguluyor. Dünyadaki tüm kadınlara ithafla 7 Mart’ta ilk gösterimi yapılan program, 3-19 Eylül tarihleri arasında Pera Müzesi Oditoryumu’nda ücretsiz izlenebilir.



