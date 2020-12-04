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04.12.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Karanlık Lord’un figürü Bristol’da

Star Wars” serisinin ikonik karakterlerinden Darth Vader’ın figürü Bristol’daki boş duran Edward Colston kaidesi üzerine yerleştirildi.

Karanlık Lord’un figürü Bristol’da

Sky News’da yer alan habere göre heykel, bir sokak sanatçısı tarafından geçen pazar günü hayatını kaybeden ve serinin ilk üçlemesinde Karanlık Lord’u oynayan Bristol doğumlu oyuncu Dace Prowse anısına yapıldı. Ancak yetkililer, bir gecede ortaya çıkan figürü yapan sanatçının kimliğini tespit edemedi. Kaide, 17’nci yüzyılda yaşayan köle tüccarı Edward Colston’un heykelinin geçen haziran ayında “Black Lives Matter” protestoları kapsamında yıkılmasının ardından boş kalmıştı.

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