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16.06.2020 - 10:42 |

Kaş Caz Festivali İçin Geri Sayım Başladı!

Denizden esen rüzgârın notalara dönüştüğü Kaş Caz Festivali, 28-29-30 Ağustos’ta Setur Marina ev sahipliğinde müzikseverlerle buluşuyor.

Kaş Caz Festivali İçin Geri Sayım Başladı!

Akdeniz çanağına çok yakışan caz müziği, ılık esintiler ve yıldızlar altında misafirlerine unutulmaz bir gece yaşatırken, müzisyenler solo ve grup performansları ile bu yıl da büyüleyecek.

Kaş'ın muhteşem doğası eşliğinde Setur Marina'da gerçekleşecek olan Kaş Caz Festivali’nin programı çok yakında sizlerle. Festival süresince alınacak sağlık önlemleri ve konser planlaması detayları için takipte kalın. İyi müzik iyi hisset!

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