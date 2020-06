Kelime hazinesini değiştirdi

Doğup büyüdüğü New York için hazırladığı ““New York’u Seviyorum” (I (HEART) NY) tasarımıyla tanınan ve döneminin tasarım anlayışını şekillendiren Milton Glaser, 26 Haziran’da 91 yaşında hayatını kaybetti. Eşi, Milton Glaser’ın geçirdiği felcin ardından öldüğünü söyledi. 1929’da Bronx’ta dünyaya gelen ve New York’ta Cooper Union Sanat Okulu’nda ve İtalya’da eğitim alan Glaser, kariyerine 1950’lerde başladı. Kariyeri boyunca tasarladığı 400’ü aşkın poster, logo, reklam ve kitap kapaklarıyla Glaser, 1960’ların ruhunu basit fikirler ve tasarımlarla yakalamasıyla tanınıyordu.

New York Times yazarı William Grimes, Glaser’ın 1960 ve 1970’lerde imza attığı parlak renkli poster, dergi ve kapak tasarımlarıyla Amerikan görsel kültürünün kelime hazinesini değiştirdiğini ifade etti. Glaser’ın arkadaşlarıyla birlikte 1954 yılında kurduğu ve 20 yıl çalıştığı Push Pin Stüdyosu, dönemin görsel stilinde çok etkili oldu ve kısa sürede reklam sektörü ve dergilerin sıklıkta çalıştığı bir tasarım stüdyosuna dönüştü. Bundan önce reklam tasarımları modernizm akımının ve realizmin etkisi altındaydı. Glaser, bu dönemi şöyle anlatıyordu: “İnsanlığın görsel tarihte yer alan her şeyden ilham alabileceğimiz fikri bize büyük bir heyecan veriyordu. Çin’den çıkmış çizim teknikleri, Alman ahşap işçiliği, Amerikan yerlilerinin çizimleri, 1930’ların karikatürleri bizim için sonsuz bir ilham kaynağıydı”.

Glaser’ın en ünlü tasarımlarından biri Bob Dylan’ın 1967 tarihli “Bob Dylan’s Greatest Hits” albümünün kapağında yer alan illüstrasyondu. Dylan’ın yüzünün siyah bir siluet olarak yer aldığı ve saçlarının renkli resmedildiği bu illüstrasyon, 1960’ların özgürlük fikrine tekabül eden sembol tasarımlarından birine dönüştü. 6 milyon satan bu albümün kapağıyla ilgili olarak Glaser, Marcel Duchamp ve İslam sanatından ilham aldığını açıklamıştı.

1968’de New York dergisinin kurucuları arasında yer alan Glaser, 9 yıl boyunca derginin sanat direktörlüğünü üstlendi.

İlham veren tasarımları koleksiyoncular tarafından toplanıp “sanat” olarak değerlendirilmesine rağmen Milton kendi çalışmalarına “sanat” denmesine karşı çıkıyordu: “Bence sanat terimini bırakıp her şeye ‘iş’ denmesi gerekiyor. Eğer karşımızdaki çalışma inanılmaz bir etki yaratıyorsa, ona ‘büyük iş’ deriz. Eğer iyiyse bir işlevi yerini getiriyordur, kötüyse hedefini ıskalamıştır.”

Dönemin ABD Başkanı Barack Obama, 2010’da Milton Glaser’a Ulusal Sanat Madalyası’nı vermişti.

Şehrin imajını düzelten tasarım

Glaser’ın “I (HEART) NY” tasarımı 1977’de şehrin imajını düzeltmek için düzenlenen bir kampanyanın parçasıydı. O dönemde şehrin imajı suç ve bütçe sıkıntısıyla gazetelere taşınmasına karşı geliştirilen kampanyadaki tasarımı Glaser, ücret aşmadan yapmıştı. Ünlü tasarımcı New York için Empire State Binası düzeyinde bir sembole dönüşen bu tasarımıyla ilgili “Bu basit, hiçliğe yakın fikrin ne hale geldiğinden şaşkına dönmüş durumdayım” demişti. Glaser, 11 Eylül saldırılarının ardından dayanışma amacıyla “I NY More Than Ever,”ı (New York’u her zamankinden çok seviyorum) tasarladı.