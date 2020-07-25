Kendi kitabından 400 kopya satın aldı: ‘En çok satanlar’ listesinden çıktı

Kendi kitaplarını kendisi yayımlayan İngiliz yazar Mark Dawson, katıldığı bir podcast programında “The Cleaner” adlı kitabından 400 tane sipariş ettiğini söyledi. Bunun üzerine kitap satış rakamlarını inceleyen Nielsen BookScan soruşturma başlattı.



‘Sekizden 13’e geriledi’

Dawson, aldığı kitapların maliyetinin toplamda 3 bin 600 sterlin olduğunu söyledi. Ancak yazarın bu açıklaması, romanın Sunday Times’ın ‘en çok satan ciltli kurgu’ bölümünde sekizinci sıradan 13’üncü sıraya gerilemesine neden oldu. Sistemle oynamakla suçlanan yazar, ithamları reddedip yurt dışındaki okuyucularla temasa geçtiğini, onların romanın kopyalarını doğrudan satın almak isteyip istemediklerini sorduğunu belirtti.

Twitter üzerinden açıklamada bulunan Dawson, “Aldığım kopyalar benim garajımda durmayacak. Eğer sistemle oynama niyetinde olsaydım, 10 binlerce kopyayı alırdım, sonsuza dek onları kullanıp bir numara olurdum. Bunu popüler bir podcastta tartışmazdım da” savunması yaptı. l KÜLTÜR SANAT SERVİSİ