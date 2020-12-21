Kendin yaz kendin bas

Yazardan Direkt Yayınevi Genel Koordinatörü Çağla Miniç, “Bağımsız yazarlara tanınan fırsatların en başında yazarın hakkını vermek ilkesi gelmeli” diyor ve ekliyor:

“Yazarın hakkını yazara veren yayınevinin anlamı; kitabının telifini yazara veren ve özgürlük alanını daha baştan yaratandır. Yapılacak sözleşmenin ve sonrasındaki sürecin de şeffaf ve açık olması oldukça önemli. Böylelikle yazar daha sonraki adımlarını belirlerken en baştan engellerle karşılaşmaz. Bu nedenle de avantajların arka arkaya sıralandığı bir kişisel yayıncılığın ardında, bu işi yapanların deneyim ve ciddiyetini sorgulamak, tercihlerinizi ve ne arzuladığınızı doğru aktarmak yerinde olacaktır. Elbette karşıdan alacağınız yanıtın da tatmin edici olup olmadığı veya size hangi şartları sunduğu konusunda mutlaka uzun ama eserinizin hakkını verecek bir araştırma yapmanızda fayda var.”

Kişisel yayıncılığın avantaj olduğunu, bağımsız yazarlar için yeni olanaklar anlamına geldiğini belirten Miniç, deneyimli ve bir ekiple kitap basmanın süreci her anlamda olumlu hale getirdiğinin altını çiziyor.