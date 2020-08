Koleksiyonculara Fanzin kitabı çıktı

Kitap, 8 yıllık süreç (2010 - 2018) içerisinde yayımlanmış 200’den farklı işi barındırıyor ve limitli sayıda hazırlandı. Ciltlemesini sanatçı ve Heyt be! Fanzin eş kurucusu Deniz Beşer’in hazırladığı d.i.y. fanzin kitaplarının her biri numaralandırıldı.



Sadece sanat kitabı fuarı ve fanzin festivallerinde yer alan Heyt be! Fanzin standında ve Instagram üzerinden satışa sunulan kitap, isteğe bağlı olarak çoğaltılacak.