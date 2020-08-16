Koleksiyonculara Fanzin kitabı çıktı

Kitap, 8 yıllık süreç (2010 - 2018) içerisinde yayımlanmış 200’den farklı işi barındırıyor ve limitli sayıda hazırlandı. Ciltlemesini sanatçı ve Heyt be! Fanzin eş kurucusu Deniz Beşer’in hazırladığı d.i.y. fanzin kitaplarının her biri numaralandırıldı.
Sadece sanat kitabı fuarı ve fanzin festivallerinde yer alan Heyt be! Fanzin standında ve Instagram üzerinden satışa sunulan kitap, isteğe bağlı olarak çoğaltılacak.
İletişim Başkanı Altun'dan ABD Başkan Adayı Biden'ın açıklamalarına tepkiİletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın açıklamalarına ilişkin, "Türkiye, demokratik siyasi atmosferin bu tip sorumsuz beyanatlarla bozulmasına müsade etmeyecek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mücadelesine devam edecektir." ifadesini kullandı.