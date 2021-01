Kore Filmleri: Güney Kore Yapımı Olan En Beğenilen Kore Filmleri

Parasite by Bong Joon-oh, Palme d'Or ile son Cannes Film Festivali'nde oybirliğiyle, Güney Kore filmleri nihayet popüler destekle buluşacak gibi görünüyor. Bu Asya sinemasının zenginliğini keşfetmeye devam edin.

Güney Kore sineması , ana akım bir sinema olmaktan çok , burada hem yayın platformlarında hem de beyaz perdede kendini kanıtladı. Atipik, sınıflandırılamaz, bu film serisinin "stilini" tanımlamak zordur. Sizin için kaliteli bir seçki hazırladık.



1. Parasite İMDb 8.6

İlk olarak, 2019 Cannes Film Festivali Altın Palmiye ödülünün büyük birincisi ile seçimimize başlıyoruz. Film, Kore'deki mevcut toplumu suçluyor. Aslında Parasite'in ana temaları sınıf çatışmaları, sosyal eşitsizlikler ve servet eşitsizlikleridir. Bong Joon-Ho'nun kendisi filmi, “Cehennem Joseon” terimiyle ilişkilendirilen geç kapitalizmin bir yansıması olarak görüyor.

2.Old Boy İMDb 8.4

İntikam Üçlemesi üç filmden oluşan bir seridir: Yönetmen Park Chan-wook'un yönettiği Mr. Vengeance için Sympathy, Oldboy ve Lady Vengeance. Her biri intikam, etik, şiddet ve kurtuluş temalarını ele alıyor. Burada 2003'te yayınlanan kült film Old Boy'u sunuyoruz. Başlangıçta Old Boy, Tsuchiya Garon'un 1997 yılından kalma 8 sayıdan oluşan bir mangasıdır.

3.Busa İçin Son Tren İMDb 8.3

Henüz 2016'da çıkan Busan'a Son Tren'i görmediyseniz, şimdi bunu yapmak için harika bir zaman. Gerçekten de bu Güney Kore gerilim filmi, bize gizemli bir virüsün çarptığı bir toplumun kalbine dalma fırsatı sunuyor. Bu bakımdan senaryonun çıkış noktası çoktan görülmüş gibi görünse bile, orijinal bir demiryolu kamerasında ustalıkla gerçekçilik ve fantastik harmanlanarak gerçekleştirilmesi öne çıkıyor.

4.SHİN SU-WON İMDb 8.1

Busan ve Berlin festivallerinde gösterilen bu filmin yönetmenliğini kadın bir yönetmen üstleniyor. Altını çizecek kadar nadir ayrıntı. 2014 Deauville Asya Film Festivali'nde seçilmiş olan bu gerilim, Güney Kore okul sisteminin sosyal eleştirisidir. Aslında rekabet gücünün aşırı hale gelebileceği bir sistemdir.

5.MISS GRANNY İMDb 8.3

74 yaşında bir dul olan Oh Mal-soon, oğlu ve ailesiyle birlikte yaşıyor. Şikayetçi ve inatçı, depresif üvey kızı Ae-ja ile zor bir ilişkisi vardır. Ancak Kore Savaşı sırasında kendi başına yetiştirdiği bir üniversite profesörü olan oğlu Hyun-chul ile gurur duyuyor. Ancak bir gün ona huzurevine gidip yaşaması gerektiğini söyler.

6.Sunny İMDb 8.0

Genç bir kadın Seul hastanesinde annesini ziyaret eder ve orada bir çocukluk arkadaşı bulur. Bu arkadaş kanser nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Daha sonra 1980'lerde parçası oldukları "Sunny" adlı grubun üyeleri olan eski arkadaşlarını aramaya karar verir ve grup okulda bir kaza sonucu dağıldı. Tüm ergenlik anıları, araştırmasına başlarken aynı zamanda yeniden su yüzüne çıkıyor

7.Okja İMDb 8.3

10 pastoral yıl boyunca, genç Mija Okja'nın koruyucusu ve sürekli yoldaşı oldu. Kocaman bir hayvan ve Güney Kore dağlarında evinde ilgilendiği daha da büyük bir arkadaşı. Ancak bu, aileye ait çok uluslu bir şirket olan Mirando Corporation, Okja'yı yakalayıp New York'a taşıdığında değişir. İmaj takıntılı CEO Lucy Mirando'nun bunun için büyük planları var.

8.CHOO CHANG-MİN İMDb 7.8

Ulusal kaosun ve hayatı için korkunun ortasında, zalim Kral Gwang Hae-Gun, güvendiği danışmanı Heo Kyun'a yerini alabilmesi için ona bir dublör bulmasını emreder. Tam olarak krala benzeyen bir köylü taklidi olan Ha-seon'u işe alır. Ha-seon gizemli bir zehirden düştüğünde isteksizce kral olur.

9.İSİMSİZ KILIÇ İMDb 6.3

Mu-Myeong, Joseon Hanedanlığı döneminde kaçakları yakalayarak ağızdan ağza yaşayan bir ödül avcısıdır. Görevlerinden biri sırasında güzel bir asil Min Ja-Young ile tanışıp ona aşık olunca hayatı sonsuza dek değişir. Birkaç yıl geçer ve Ja-Young, Joseon'un bir sonraki Kraliçesi olarak İmparator Gojong ile evlenmek için kraliyet sarayına girer.

10.Summer Sprıng Autumn Winters and Spring İMDb 6.4

En az bir Kim Ki-Duk filminden bahsetmeden en iyi Kore filmlerinden birini yapamazsınız. Bir gölün ortasındaki ahşap bir Budist tapınağında yaşlı bir Zen ustası ve onun genç öğrencisi yaşıyor. Her sezon aslında bir yaşam dersidir ve genç öğrencinin sırasıyla 10, 20, 30, 40 ve 50 yaşında (yaklaşık olarak) olduğu filmin beş bölümüne karşılık gelir.

11.MY SASSY GIRL İMDb 7.2

Gyeon-Woo oldukça saf bir genç adam ve pek şanslı değil. Bir akşam, eve giderken, bir metro hattının rayına düşmek üzere olan sarhoş bir kızı kurtarır. Metroda bir kez bu genç kız, Gyeon-Woo'yu öyle bir şekilde arar ki, yolcular onun erkek arkadaşı olduğunu düşünür, o zaman ona bakmaktan başka seçeneği kalmaz. Sonra Gyeon-Woo ile genç kız arasında her türden kıvrımlarla dolu uzun bir ilişki başlar.

12.SECRETLY GREATLY İMDb 7.6

5446, ülkeleri için ölmeye hazır, çok özel bir Kuzey Koreli ajan grubudur. Küçük yaşlardan beri aşırı eğitilen Ryu-Hwan, Kore'yi idealist bir şekilde birleştirmek amacıyla oluşturulan bu birimin seçkinlerini temsil ediyor. Bir casusluk görevinin parçası olarak Ryu Hwan, mahalle salağını oynaması gereken küçük bir Güney Kore köyüne gönderilir.

13.THE GOOD, THE BAD AND THE CRAZY İMDb 7.4

Asya'da büyük bir başarıya sahip olan bu aksiyon filmi, 1930'larda Mançurya'nın savaşın harap ettiği çöllerde bir Koreli western setidir. Kore yarımadası Japon emperyalistlerinin eline geçerken, birçok Koreli uçsuz bucaksız Mançurya çölüne sığınır. Qing Hanedanı'ndan gömülü bir hazineye götürebilecek zorlu bir harita için yarışır.

14.ORTAK GÜVENLİK ALANI İMDb 7.3

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında uzun süredir devam eden gerginlik, 2000 yılında Güney Kore'de büyük bir gişe başarısı olan bu gerilim filminde uluslararası bir olaya dönüşme tehdidinde bulunuyor. İki Kore'yi ayıran Ortak Güvenlik Bölgesi'nde bir ateş açılması, Kuzey Kore ordusundan iki asker ölü bulundu.

15.YÜZ OKUYUCU İMDb 8.1

Nae-kyung, Joseon Hanedanlığı'ndaki en yetenekli yüz okuyucusudur. Kazançlı bir ortaklık teklif edildiğinde yalnız yaşıyor. Nae-kyung, misafirlerin yüzlerini okuma teklifini kabul eder, ancak bir cinayet davasını çözmek zorundadır. Nae-kyung, yüz okuma becerisiyle katili başarıyla teşhis eder.

16.HANYO İMDb 7.6

Yu Hyun- mok'un Aimless Bullet (Obaltan) (ilk olarak 1961'de piyasaya sürüldüğünde yasaklandı) aynı zamanda bu dönemin önemli bir filmi. Kore Savaşı sonrası dönemin ortasında geçen bu dizi, ailesini desteklemek ve değişen bir toplumda yerini bulmak için mücadele eden Koreli bir muhasebecinin hayatını gerçekçi bir şekilde anlatıyor.

17.Cinayet Anıları İMDb 8.2

1986'da Gyunggi ilinde, tecavüze uğrayıp öldürülen genç bir kadının cesedi kırsalda bulundu. İki ay sonra başka benzer suçlar işlendi. Bu tür vahşetlerin hiç görülmediği bir ülkede, bir seri katilin işlediği söylentileri her geçen gün büyüyor.

18.Özlemek İMDb 7.0

1930'lar, Japon kolonizasyonu sırasında. Genç bir kadın, zalim bir amcanın kontrolündeki devasa bir malikanede münzevi olarak yaşayan zengin bir Japon kadına hizmetçi olarak işe alınır. Ama Sookee'nin bir sırrı vardır.

19.Kovalayan İMDb 6.8

Eski bir polis memuru, bir seri katil tarafından kaçırılan genç bir kadını bulmak için mümkün olan her şeyi yapmaya karar verir. Ancak genç kadının kaçırılması, katilin polisi kendisine çekmek için hayal ettiği bir bahanedir.

20.Parazit Siyah Beyaz Versiyon İMDb 6.1

Film, 19 Şubat'ta sinemada "Parazit, Siyah Beyaz Versiyon" adıyla sinemada gösterime giriyor. Ki-taek'in tüm ailesi işsiz ve varlıklı ailenin yaşam tarzıyla yakından ilgileniyor. Park. Bir gün oğulları, Parklarda özel İngilizce dersleri vermesi için tavsiye almayı başardı. Kimsenin gerçekten zarar görmeden çıkamayacağı, kontrol edilemez bir sarmalın başlangıcıdır

21.Casus Kuzey'e Gitti İMDb 6.7

Seul, 1993. Eski bir subay, Güney Kore gizli servisi tarafından "Kara Venüs" kod adı altında işe alındı. Kuzey Kore'deki nükleer program hakkında bilgi toplamaktan sorumlu olarak, Pyongyang'dan bir grup saygın kişiye sızdı ve giderek Partinin güvenini kazanmayı başardı.

22.Yüksek Topuklu Adam İMDb 7.1

Ji-wook, avladığı suçluları, özellikle de kötü şöhretli ve acımasız bir gangster olan Heo-gon'u durdurmak için her şeyi yapacak olan sert, yaralı bir polistir. Genç meslektaşı bir seri tecavüzcüyü takip eder ve yavaş yavaş Ji-wook'a aşık olur. Ama bunun tek arzuyu beslediğini görmezden geliyor

23.Acı Tatlı Bir Hayat İMDb 7.3

Bir çete lideri, kız arkadaşı Hee Su'nun başka bir adamla ilişkisi olduğundan şüphelenir. Sağ kolu Sun Woo'dan Hee Su'yu takip etmesini ve onu iyi bir şirkette şaşırtırsa onu ortadan kaldırmasını ister.

24.Yabancılar İMDb 6.4

Bir dağ köyünün hayatı, açıklanamayan vahşi olduğu kadar vahşi bir dizi cinayetle altüst olur. Ateş salgını yayılırken polis soruşturması durdu ve küçük topluluk sakinleri arasında ölümcül bir deliliğe yol açtı. Bu fenomen için mantıklı bir açıklama olmadan, ormanda dedikodu ve batıl inançları körükleyen bir keşiş olarak yaşayan yaşlı bir yabancıya şüphe düşer.

25.Hard Day İMDb 6.2

Komiser KO Gün-su, annesinin cenazesine katılmaya giderken yolsuzluk soruşturması altındayken yanlışlıkla bir adamın üzerinden geçer. Kendini örtmek için cesedi annesinin tabutuna saklamaya karar verir.

26.Gangster Polis ve Suikastçı İMDb 7.0

Toplulukta gaddarlığından korkulan güçlü bir çete lideri, kimliği belirlenemeyen kaçan bir adam tarafından öldürülmek üzeredir. Saldırıdan sağ kurtulursa, gangster itibarının onarılamaz bir şekilde zarar gördüğünü bilir: Katili bulmalı ve ona ödeme yapmalıdır.

27.Jiburo İMDb 6.3

Tatil için Sang-woo, tanımadığı büyükannesinin yanına taşraya gitmek zorunda kalır. Video oyunlarına ve süper kahramanlara bağımlı olan bu genç şehir sakini, bu hayata uyum sağlamayı ve bu yaşlı kadınla birlikte yaşamayı öğrenmeli.

28.Savaş Gemisi Adası İMDb 7.6

II.Dünya Savaşı sırasında, birkaç yüz Koreli Japon sömürge güçleri tarafından zorla Hashima Adası'na götürüldü. Ada, mahkumların benimkilere gönderildiği bir çalışma kampı. Adaya sızan bir direniş savaşçısı, olabildiğince çok tutsağı kurtarmak için dev bir kaçış planı geliştirir.

29.Kapımda Bir Kız İMDb 7.3

Seul'den genç bir komisyon üyesi olan Young-Nam, otomatik olarak Kore'deki bir köye nakledilir.

Alışkanlıkları, önyargıları ve sırlarıyla kırsal dünyayla karşı karşıya gelir. Tekil ve yalnız tavrıyla ilgisini çeken genç bir kız olan Dohee ile tanışır. Bir gece ona sığınır.

30.Şanslı Vuruş İMDb 6.3

Bir sahilde bulunan bir ceset, bir sauna çalışanı, vicdansız bir gümrük memuru, bir rehinci ve asla yolları kesişmemesi gereken bir bar hostesi. Ancak kader, yollarına bir çanta dolusu banknot koyarak, kaderlerini altüst edecek şekilde tersine karar verdi.

31.Nane Şekeri İMDb 6.5



Güzel bir bahar öğleden sonra, bazı arkadaşlar yeniden bir araya gelmelerini kutlamak için piknik yaparlar. Yıllardır kendisinden haber almadıkları beklenmedik bir konuk olan Yongho ortaya çıkar. Ancak bu garip bir şekilde davranıyor ve tamamen aşama dışı görünüyor. Gruptan kaçar ve bitişik bir köprüde bulunan raylara doğru koşar.

32.Katil İMDb 6.7

Yanbian Eyaletindeki bir Çin şehri olan Yanji, Kuzey Kore ile Rusya arasında sıkışmış ve "Joseon-Jok" lakaplı 800.000 Çin-Koreliye ev sahipliği yapıyor. Bu nüfusun% 50'si yasadışı faaliyetlerle yaşıyor. Bir taksi şoförü olan Gu-nam, orada sefil bir hayat sürer. Altı aydır iş aramak için Güney Kore'ye giden karısından haber alamadı.

33.Sea Fog İMDb 6.8

Sahibi tarafından satılmakla tehdit edilen bir balıkçı teknesinin kaptanı Kang, konumunu ve mürettebatını kurtarmak için gemiyi kendisi almaya karar verir. Ama balıkçılık yetersiz ve para bitiyor. Çaresizlik içinde, Çin'den yasa dışı göçmenleri taşımayı kabul eder. Fırtınalı bir gecede her şey değişecek ve geçiş gerçek bir kabusa dönüşecek.

34.İyi Kötü Deli İMDb 6.5

Mançurya'da 1930'lar. Deli, yüksek bir Japon devlet adamından bir hazine haritası çalar. Kötü şöhretli bir tetikçi olan Brute, bu kartı almak için para alıyor. Le Bon, bonusu cebe indirecek kart sahibini bulmak istiyor. Japon ordusunu, Çinli haydutları, Koreli gangsterleri ... ve iki düşmanını yok etmeyi başarırsa, amacına yalnızca bir kişi ulaşabilir.

35.Kadınlarla ve Boyayla Sarhoş İMDb 6.2

yüzyılda, Ohwon Jang Seung-Up, sadece mükemmellikte ustalaştığı sanatıyla değil, aynı zamanda çapkın yaşam tarzı, eksantrikliği ve aşırı alkol sevgisiyle de tanınan Koreli bir ressamdı. 1843'te doğdu, 1897'de öldü.

36.Tünel İMDb 6.0

Ailesini bulmak için geri döndüğünde, bir adam yanlışlıkla arabasını kullanarak bir tünele gömülür. Bundan kurtulmak için ülke çapında bir kurtarma operasyonu başlatılırken, medya, politikacılar ve vatandaşlar tarafından incelenip yorumlanırken, insan emrindeki yetersiz araçlarla hayatta kalmak için oynuyor. Ne kadar sürecek?

37.Yanan İMDb 6.7

Bir teslimat sırasında, genç bir kurye olan Jongsu, önceden mahallesinde yaşayan genç bir kız olan Haemi'ye rastlar. Afrika gezisi sırasında kedisine bakmasını ister. Döndüğünde Haemi, onu orada tanıştığı gizemli bir adam olan Ben ile tanıştırır. Bir gün Ben, Jongsu'ya çok garip bir eğlenceyi anlatır.

38.Başkanın Son Bombası İMDb 6.3

Seul 1979. Bir akşam yemeği, Başkan ve en yakın üç arkadaşını bir araya getirir. Bir pop şarkıcısı ve başka bir genç kadın bu beyleri eğlendirmekle görevli. Aynı zamanda CIA yöneticisi de Başkan'a suikast hazırlığı yapıyor.

39.İntikam İçin Sempati İMDb 6.0

Ryu, kardeşi ameliyatı bekleyen sağır ve dilsiz bir işçidir. İşini kaybettiğinde nişanlısı, patronunun kızını kaçırmayı teklif eder. Elde edilen fidye, Ryu'nun kız kardeşini tedavi etmek için kullanılacaktı.

40.Lady Vengeance İMDb 6.3

Genç bir kız çocuğu kaçırmak ve öldürmekle suçlanıyor. Uzun hapis cezasına çarptırılan 13 yıllık hapis cezasını, eski öğretmeninden intikamını titizlikle hazırlamaya adayacak.

41.Snowpiercer, Le Transperceneige İMDb 6.1

Yeni bir buz devri. Hayatta kalan son kişiler, hiç durmadan Dünya'yı dolaşmaya mahkum devasa bir tren olan Snowpiercer'da yerlerini aldılar.

42.Acımasız İMDb 7.0

Çete lideri olma hayali kuran Jae-ho, diğer mahkumlarla birlikte hapishanede hüküm sürer. Ancak yeni gelen Hyun-su'nun gelişiyle onun yetkisi sorgulanır.

43.Şiir İMDb 6.8

Han Nehri'nin geçtiği Gyeonggi eyaletindeki küçük bir kasabada Mija, üniversite öğrencisi olan torunuyla birlikte yaşıyor. Görünüşüne dikkat etmekten, çiçek desenli şapkalar ve parlak renkli kıyafetler giymekten hoşlanan, merak dolu, eksantrik bir kadın.

44.Kiracılar İMDb 5.9

Tae-suk, evlerin kapı kollarına el ilanları bırakır. Döndüğünde, terk edildiklerini bilir. Bu ıssız yerlere girer ve yerleşir. Bir gün kocası tarafından kötü muamele gören bir kadının yaşadığı bir eve taşındı.

45.Yepyeni Bir Hayat İMDb 5.7

Seul, 1975. Jinhee 9 yaşında. Babası onu Katolik Rahibeler tarafından yönetilen bir yetimhaneye yerleştirir. Sonra ayrılık çilesi başlar ve yeni bir aile için uzun süre beklenir.

46.Kan Kardeşler İMDb 5.2

Koreli bir ailenin umutları, savaşın başladığı 25 Haziran 1950'de aniden çöktü. Jin-suk zorla askere alınır ve ön cephelere gönderilir. Ağabeyi Jin-tae de aynı kaderi paylaşır. İkisi de Güney Ordusuna katıldı.

47.Nefessiz İMDb 7.3

Bir haydut çetesinin acımasız lideri Sang-hoon, tüm öfkesini borç tahsildarı olarak işine sokar. Hayatı ve günlük hayatı, bağlılığını ifade etmekten aciz göründüğü noktaya kadar bir şiddet hikayesidir.

48.Anne İMDb 7.4

Asosyal bir kaybeden, kendisini özellikle korkunç bir cinayetle suçlanır. Annesi, hapse girmesini önlemek için gerçek suçluyu bulmayı kafasına alır.

49.Bayan İntikam İMDb 6.3

50.Bir Taksi Şoförü, Jang Hoon - 2017 İMDb 7.8

Film bizi 1980'lerin Güney Kore'sinde, kızına bakmaya çalışan Seul taksi şoförü Man-seob'un oldukça sıradan hayatına çekiyor. Büyük miktarda para için bir yabancı için yarışmayı kabul ettiğinde hayatı beklenmedik bir şekilde değişecektir.