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20.01.2021 - 07:00 |

Köy Enstitülü bir öğretmenin başarısı

Batuhan Nar “Yeni Okul” adını verdiği üçüncü kitabında Köy Enstitüsü mezunu bir öğretmenin, görev yaptığı her okulda yaşattığı başarılar sayesinde Dünya Barış Ödülü’nü alma yolculuğu anlatıyor.

Köy Enstitülü bir öğretmenin başarısı

Dinozor Çocuk’tan çıkan kitabı Nar şöyle anlatıyor: “2015’te yılında yazmak istediğim yüksek lisans tezimin konusunun üstün zekalı çocukların eğitiminde Köy Enstitüleri modeli gibi bir çalışma olmasını istemiştim. Danışmanlar, çeşitli sebeplerden bu tezin konusunun zor olduğunu ve geçmişte yaşanmış bir olay olduğunu vb. sebeplerle olamayacağını söyleyerek vazgeçti. O gün Köy Enstitüleri ile ilgili muhakkak bir çalışma yapacağımı söylemiştim kendime. Bu karar zaman içinde akademik bir çalışmadan hikâye kitabına dönüştü. Çünkü, Köy Enstitüleri Türk aydınlanma hareketinin yarım kalan bir öyküsüydü. Bu öykü en azından bir hikâye kitabında mutlu sonla bitmeliydi.”

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