Krizdeki sinemaları Tenet de kurtaramadı

Koronavirüs pandemisi nedeniyle faaliyetine ara veren sinemalara 1 Temmuz’dan itibaren açılma izni verildi. Türkiye genelinde faaliyet gösteren 430 sinemanın 205’i düşük kapasiteli de olsa salonlarını açmaya başladı. Ancak açılan sinemalar, bilet satışlarından umduğunu bulamadı.

Yerli yapım firmalarının birçok Türk filmi projesini ertelemesinin yanı sıra, dünya sinemaları gibi Türk izleyicinin de merakla beklediği ünlü yönetmen Christopher Nolan’ın “Tenet” adlı filmi de beklentileri karşılamadı. Sinema sahiplerinin çıkışa geçme filmi olarak geçen hafta sonu vizyona soktuğu Tenet, beklenenin çok altında bir açılış yaparak ilk üç günde 30 bin kişi tarafından izlendi.



Kapanma riski

AVM’ler içindeki sinemalar da kiralar konusunda anlaşma arıyor. Bazı AVM grupları kirada indirim yapsa da genel gider faturaları bile sinemacıların ödeyemeyeceği boyutlara ulaşıyor. Sektör temsilcileri, sinemada beklenen normalleşmenin gerçekleşmemesi halinde, pek çok işletmecisinin salonlarına kilit vurmak zorunda kalacağını dikkat çekiyor.



‘2019 kayıp yıl oldu’



Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) Genel Sekreteri Fevzi Genç, Milliyet’e yaptığı açıklamada, yabancı yapımcılar riskli süreçte filmleri piyasaya sürerken, yerli yapımcının ve yabancı film ithalatçılarının pandemi döneminde çekingen kaldığını ifade etti. Nolan’ın Tenet filminin özellikle büyükşehirlerde çok izlenmesini beklediklerini anlatan Genç, bu beklentinin de gerçekleşmediğini söyledi. Genç, “Tenet’le birlikte sinemasını açıp, ‘olmuyor’ diye kapatan çok işletmeci oldu” dedi. Yerli yapımcıların Nisan 2021’den önce sete girmeme yönünde bir eğilimi olduğunu anlatan Genç, “Bu da yerli filmlerin 2021 Eylül, Ekim ayından önce vizyona girmemesi demek. 2019 sinema sektörü için kayıp yıl olmuştu” ifadelerini kullandı.



‘Sektör çökerse artık düzelmez’



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sektörün sorunlarını görüşmeyi planladıklarını aktaran Genç, filmlerde geçici olarak indirilen KDV oranının film alış ve satışlarında eşitlenip yüzde 1 olarak belirlenmesi, eğlence vergisinin kaldırılması, 2019’da toplanan yaklaşık 100 milyon liralık eğlence vergisiyle yapımcıların desteklenmesi taleplerinde bulunacaklarını kaydetti. Eğlence vergisinden belediyelere pay ayrıldığını, film festivalleri ve “art house” yapımların desteklendiğini anımsatan Genç, “Oflu Hoca” gibi seri filmlerin bütçeye ihtiyaç duyduğunu, toplanan vergiden bunun gibi filmlere can suyu verilebileceğini söyledi. Genç, “Sinema sektörü 1970’lerdeki gibi bir kere daha çökerse bir daha düzelmez, o yüzden önlem alınmalı” diye konuştu.