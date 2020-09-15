Kültürel mirasa sahip çıkmak ve gelecek kuşaklara kalıcı eserler bırakmak amacıyla Tüpraş-YKY işbirliğiyle hazırlanan “Anadolu Uygarlıkları Kitap Serisi”, Anadolu’nun köklü tarihine dair kapsamlı bir külliyat sunuyor. Anadolu’da yaşamış medeniyetlere dair en güncel araştırmaları bir araya getiren ve toplam 12 kitaptan oluşan seriden bugüne kadar 8 kitap yayımlandı. Projenin hayata geçirilmesinden dokuz yıl sonra kitaplar, daha geniş bir okur kitlesinin de yararlanması için yeni bir tasarım ve güncellenen içerikleriyle yeniden yayımlanıyor.



Anadolu Uygarlıkları Konferansları’nın bu bölümünde, “Lukka’dan Likya’ya – Sarpedon ve Aziz Nikolaos’un Ülkesi” kitabından yola çıkılarak özgün kültürü ile her zaman bilim insanları ve gezginlerin ilgisini çeken, Likya Uygarlığı ele alınacak. MÖ 2. binyılda adını, ırk, dil ve inanç birliktelikleri ile antik kaynaklarda yer alan “Lukka” halkından alarak kurulan “Likya Birliği”, antik dünyada benzeri olmayan bir çoğulcu demokratik oluşum sergilemiştir. Birliğin anayasası, modern dünyasının ilk demokratik hareketi olarak bilinen Atina Demokrasisi yanında, çoğulcu içeriği ve adilane yönetim biçimiyle bir halk yönetimi olma özelliğine sahiptir.

Kitabın editörleri, Prof. Dr. Havva İşkan ve Doç. Dr. Erkan Dündar’ın katılacağı söyleşide, yönetim biçimi ve anıtsal kültürel mirasının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, 2020’nin Patara yılı ilan edilmesiyle hız kazanan çalışmalardan elde edilen güncel veriler paylaşılacak.

Herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek söyleşiyi buraya tıklayarak Yapı Kredi Kültür Sanat’ın youtube kanalı üzerinden izleyebilirsiniz.