Manisa’da ‘fantastik’ tarihi ev

Makalede “fantastik” ifadeleriyle tarif edilen evin hayal ürünü duvar resimleriyle süslendiği belirtildi. Evin zeminine yerleştirilen pişmiş topraktan yapılan karoların üzerinde köpek yavrusuna ait izlerle tavuk ya da ördek olduğu düşünülen çizimler tespit edildi. Makalede ayrıca evde bulunan kılıçların, bölgede yaşayanların savaşlara katılıp katılmadığına dair ipuçları verebileceği bilgisi paylaşıldı.



ABD heyeti kazısı



Manisa’daki kazıları Wisconsin-Madison Üniversitesi’nden Profesör Nicholas Cahill’in liderliğindeki Sart Amerikan Hafriyat Heyeti yapıyor. Keşif hakkında Amerika Arkeoloji Enstitüsü ve Klasik Çalışmalar Topluluğu’nun 6 Ocak’taki ortak etkinliğinde konuşma yapan, eski Harvard Sanat Müzeleri görevlisi Frances Gallart Marques, evdeki karoların köpek yavrularının ayak izini koruduğunu, bir keçiye ait toynak izinin bile bulunduğunu söyledi. Kazıları Wisconsin-Madison Üniversitesi’nden Profesör Nicholas Cahill’in liderliğindeki Sart Amerikan Hafriyat Heyeti yapıyor.







