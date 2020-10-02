Marvel’ın ilk Müslüman süper kahramanı

Deadline’da yer alan habere göre Vellani, dizide Marvel Sinematik Evreni’nin ilk Müslüman süper kahramanı Pakistanlı-Amerikalı genç Kamala Khan’ı canlandıracak. Adil El Arbi, Bilall Fallah, Sharmeen Obaid-Chinoy ve Meera Menon ise dizinin yönetmenliğini üstlenecek.



Kaptan Marvel pelerinini giyen Carol Danvers’tan görevi alan Kamala Khan, 2014’te yayımlanan kendi çizgi romanıyla Marvel’ın ilk Müslüman karakteri olmuştu. Aslen Pakistanlı olan ve ailesiyle birlikte yaşayan 16 yaşındaki Khan, dünyaya bırakılan bir buhar yüzünden mutasyona uğrayarak uzuvlarını uzatma, görünümünü değiştirme gücü kazanıyor. Sonrasında ise Danvers’ın izinden giderek yeni Kaptan Marvel olma yolunda ilerliyor. Marvel Studios şefi Kevin Feige, Khan karakterinin Marvel filmlerinde de yer alacağını belirtti. Dizinin gelecek yıl Disney +’ta yayınlanması planlanıyor.