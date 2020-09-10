Maskeler sanat eserine dönüştü

Inoliva İlaç ve Sanat Seninle Derneği’nin iş birliğiyle düzenlenen “Sanatsal Maskeler” başlıklı sergi önceki gün Skyland Maslak’ta sanatseverlerle buluştu. İnoliva İlaç ve Sanat Seninle Derneği’nin pandemi döneminde zor zamanlardan yaşayan genç sanatçıları desteklemek için başlattıkları projede, firmanın yeni piyasaya çıkardığı iyonize formüllü çinko asetat pastilleri için özel üretilen maskelerde Eda Çığırlı, Mehmet Ali Yıldız, Joel Menemşe ve Mehmet Yıldırım’ın eserleri kullanıldı. Sergiye gelen izleyiciler, genç sanatçıların eserlerinin olduğu 20 maskeyi gördüler. Inolia İlaç Genel Müdürü Meltem Dölenmen, şirket olarak bu şekilde bir kurumsal sosyal projede yer almaktan dolayı büyük bir gurur duyduklarını belirterek “Genç sanatçılardan, eserlerinin orijinallerini ve telif haklarını alarak maskelerin üzerinde uyguladık. Bu yolla maskeleri görüntü olarak hem çok şık hale getirdik hem de sanata destek sağlamış olduk” dedi.

Dölemen, şirket olarak sanata ve sanatçıya yatırımlarının devam edeceğinin de altını çizdi.











‘Sanat iyileştirir’

Sanat Seninle Derneği adına konuşan yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda serginin küratörlüğünü üstlenen Denizhan Özer, pandeminin insanlar üzerinde yarattığı etkilerden yola çıkarak bu olumsuz süreçte hem fizyolojik hem de ruhsal olarak etkilenen kişileri ve sanatçıları desteklemek amacıyla bu projeyi başlattıklarını anlattı. Özer sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sanat, hayatımıza kattığı estetik ile ruhlarımızı besleyip, bizleri güçlendiren bir olgudur. Sanatın iyileştirici özelliği, insanlara verdiği yaşam gücü bilimsel olarak ispatlanmıştır. Sanat Seninle Derneği’nin sanatçıları desteklemek, onların görünürlüğüne katkıda bulunmak amacı ile gerçekleştirdiği ‘resimli maskeler’ hayatın sıradanlığı içinde insanları salgın hastalıklara karşı sanatın gücü ile korumayı, yaşama anlam katmayı işaret ederek sosyal bir sorumluluğu yerine getirmiştir.”

Projenin mimarlarından ayrıca dernek yönetim kurulu üyesi Ayça Okay ise derneğin ana misyonu olan Türkiye’de çağdaş sanatın geleceği olan genç sanatçıların eğitim ve gelişimi için 2021 yılını da kapsayacak yeni sanat projelerinin geleceğinin altını çizdi.