Prof. Bülent Atalay, Matematik ve Mona Lisa ile bilime sanatın gözüyle, sanata da bilimin gözüyle bakarak iki alanın sentezini ortaya koyuyor.

Matematik ve Mona Lisa, Leonardo da Vinci’nin sanatı ve bilimi arasındaki bağlantıları bir bilim insanı ve sanatçı gözüyle anlatıyor. Seçkin bir bilim insanı ve sanatçı olan Prof. Bülent Atalay, hem bilim adamlarının hem de sanatçıların doğada saptadığı oranlara, modellere, şekil ve simetrilere dikkat çekerek, Leonardo da Vinci’nin çalışmalarının temelini oluşturan bilimi, matematiği, altın oran kavramını, Fibonacci dizisini ve sanatla bilim arasındaki etkileşimi inceliyor. Kitapta ayrıca Leonardo da Vinci’nin Haliç ile Boğaziçi üzerinde yapmayı tasarladığı iki köprüye, Sultan II. Bayezid’e yazdığı mektuba ve Osmanlılarla olan bağlantısına da yer veriliyor.

“Bilim ile sanat arasındaki farklılık ve benzerlikleri, her iki alanda da bir dâhi olan Leonardo da Vinci’nin kişiliğinde somutlaştıran usta işi bir inceleme. Prof. Atalay, hem okunması kolay hem de bilgi dolu kitabında Leonardo’nun zihninin derinliklerine inmeyi başarıyor.”

–Jamie Wyeth