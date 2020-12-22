Milliyet Sanat, okurlarının sanat geçmişiyle Contemporary Istanbul #Tebete Sergisi’inde buluşuyor…

Milliyet Sanat Dergisi, Contemporary İstanbul 2020 çerçevesinde okuyucularının içinde sanat geçen fotoğraflarıyla Ayşegül Sönmez danışmanlığında Fırat Gürgen tarafından hazırlanan video sanat projesi “#Tebete Sergisi” ile çevrimiçi fuarda sanatseverlerle buluşuyor

Pandemi öncesine dair duyguları tetikleyerek herkesi yarına dair umutlandırmayı amaçlayan Milliyet Sanat Dergisi, bu projeye okuyucularını davet ederek; sosyal mesafe diye bir kavramın hayatımızda olmadığı, maskesiz günlerimize dair sanat ve dostlarla iç içe geçirdiğimiz günlerde çekilen fotoğraflarla sanat videosunu hazırladı. Çevrimiçi fuarda #Tebete Sergisi’nde izlenebilecek sanat videosu, geçmiş ve bugüne zamanda yolculuk yaptırırken sanatseverleri bir lotus çiçeğinin yaprakları arasında şimdiye götürüyor.

Çağdaş sanatın Türkiye ve dünyadaki en iyi örneklerini sanatseverlerle bir araya getiren Contemporary İstanbul, 19-20 Aralık’ta yapılan ön izlemenin ardından 21 Aralık – 6 Ocak tarihleri arasında genel izlemeye açıldı. Contemporary İstanbul’da 11 ülkeden, 37 galeri, 550 sanatçı ve 1500 eser ve 13 inisiyatif yer alacak; 17 gün boyunca https://virtual.contemporaryistanbul.com/ adresinden ücretsiz olarak gezilebilecek. Tüm dünyada oluşan olumsuz şartlardan dolayı Contemporary İstanbul fiziki edisyonunu 2021 yılının Nisan-Mayıs aylarında düzenlemeyi hedefliyor.