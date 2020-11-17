Mısır’da 2500 yıllık hazine

New York Times gazetesinde yer alan bir habere göre Mısır, 2 bin 500 yıldan da eskiye ait olduğu düşünülen ve hiç bozulmamış 100’den fazla lahitten oluşan bir hazine bulduğunu açıkladı. Mısır’ın başkenti Kahire’nin 24 kilometre güneybatısındaki en eski antik başkent Memphis’te yaşayanların defnedildiği Sakkara nekropolünde bulunan lahitlerin 2 bin 500 yıl öncesine ait olduğu düşünülüyor.

Bu yılın en büyük arkeolojik keşfi olarak nitelendirilen buluntular, Sakkara nekropolünün 12 metre derinlikteki üç kuyu mezarından çıktı. Antik Mısır’ın Geç Dönem ve Ptolemaios Dönemi üst düzey yetkililerine ait mühürlü ahşap tabutlar, basının karşısında açıldı. Arkeologların açtığı bazı tabutlardan parlak renkli hiyeroglif resimlerle süslenmiş kefene sarılmış mumyalar çıktı. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Mısır’ın en eski antik başkenti Memphis’in muazzam genişlikte nekropolü Sakkara, bir düzineden fazla piramide, antik manastırlara ve hayvan mezarlarına evsahipliği yapıyor.

Kazılar devam ediyor

Antik Eserler ve Turizm Bakanı Halid el Anani, önemli bir hazineyle karşı karşıya olduklarını belirterek “Sakkara’nın tüm içeriği henüz ortaya çıkarılmadı. Kazılar halen devam ediyor. Ne zaman bir lahit kuyusu boşaltsak bir diğerine giriş buluyoruz” dedi. Bakan, 40’tan fazla antik tanrı heykeli ve ölü maskesinin keşfedildiğini de duyurdu.

Mısır Antik Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Veziri de 6. hanedanın bir yargıcına ait mezarda iki ahşap heykel daha bulunduğunu belirtti. Veziri, heykellerin yargıcın aile üyelerinden herhangi birini tasvir edip etmediğini henüz bilmediklerini, ancak bir heykelin ‘kralın çok saygı duyduğu’ Heteb Ka adlı bir kişiyi tasvir ettiğine inanıldığını vurgulayarak şöyle devam etti: “Heykelin kaşlarının, bıyığının ve kirpiklerinin karmaşıklığında görülüyor. Kesinlikle güzel ve harika.”

Sakkara nekropolündeki bir başka keşfin aralık ayında veya 2021’in başlarında duyurulması bekleniyor. Arkeologlar ayrıca mumyalar için ahşap tabut imal eden antik bir atölye bulmayı umuyor.