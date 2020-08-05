Muratcan Tüzer'den yeni proje

Deep house türündeki parça, Erman Gökyılmaz’ın İsviçre/Basel’deki stüdyosunda üretildikten sonra vokalleri Muratcan Tüzer tarafından İstanbul’da kaydedildi. “House” altyapının üstüne retro synthler kullanılan şarkıda “vokal” ve “dans” öğeleri öne çıkıyor. Belirli aralıklarla yeni üretimlerini dinleyiciyle buluşturmayı hedefleyen Karaburun DK çalışmalarına son sürat devam ediyor.