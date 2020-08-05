05.08.2020 - 14:52 |
Muratcan Tüzer'den yeni proje
2005 yılından bu yana klasik rock sound’unu başarıyla temsil eden Kadıköy çıkışlı topluluk MERLYN’in vokali Muratcan Tüzer heyecan verici bir elektronik müzik projesiyle dinleyici karşısına çıkıyor. Prodüktör/Dj Erman Gökyılmaz ile şarkıcı/söz yazarı Muratcan Tüzer’in ortak projesi olan Karaburun DK (a.k.a Karaburun Dans Kulübü) ilk teklisi “Götür Beni” tüm dijital platformlarda yayında!
Deep house türündeki parça, Erman Gökyılmaz’ın İsviçre/Basel’deki stüdyosunda üretildikten sonra vokalleri Muratcan Tüzer tarafından İstanbul’da kaydedildi. “House” altyapının üstüne retro synthler kullanılan şarkıda “vokal” ve “dans” öğeleri öne çıkıyor. Belirli aralıklarla yeni üretimlerini dinleyiciyle buluşturmayı hedefleyen Karaburun DK çalışmalarına son sürat devam ediyor.