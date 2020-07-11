Müzik Türleri Ve Özellikleri Nelerdir? En Çok Dinlenilen Müzik Çeşitleri

Müzik türlerini belirleyen en önemli unsurlardan biri de üstlerine yazılan sözlerdir. Sözlerin ifade ediliş biçimi ve tarzı belirleyici bir rol oynamaktadır. Sayılabilecek diğer müzik türleri arasında Rap, klasik müzik, Blues ve Türk sanat müziği mevcuttur.



Müzik Türleri ve Özellikleri Nelerdir?



1- Pop Müziği: Tarihte klasik müziği olarak geliştirilmiş ve otaya çıkmış bir müzik türüdür. Klasik müzik belli bir zümreye özgü kılınırken pop müzik tüm halk kitlelerince benimsenen ve dinlenen bir sanat akımı olarak milyonlarca kişiye ulaşmıştır. Buradaki Pop kelimesi ''Popüler'' kelimesinin kısaltılmışıdır. Çoğunluk tarafından beğenilip benimsenen müzik türüne verilen genel addır. Sözleri genellikle kolay anlaşılır ve birçok farklı enstrümanla çalınabilir.



2- Rock Müzik: Daha çok gençlerin ilgi gösterdiği, isyan, başkaldırı, umutsuzluk gibi kavramları ele alan sözlerin yazıldığı müzik türüdür. Genellikle elektrogitar, basgitar ve bateri ile icra edilir. Sound’u son derece sert olan rock müziğin kendi içerisinde birçok alternatifi oluşmuştur. Türkiye'de en çok dinlenilen ve tercih edilen versiyonlarının başında Anadolu Rock geliyor.



3- Caz Müziği: 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan ve Amerika'daki Afro- Amerikalılar tarafından icra edilen bu müzik türü genellikle hareketli ve neşeli ritimlerden oluşur. Türkiye'de çok yaygın olmamak ile birlikte Amerika kıtasının tamamında ve bazı Avrupa ülkelerinde oldukça popülerdir. Ana enstrümanı saksafondur.



En Çok Dinlenilen Müzik Çeşitleri



1- Rap Müzik: Son yıllarda hem Türkiye'de hem de dünyada en çok dinlenen müzik türlerinin başında Rap müzik geliyor. Genellikle kafiyeli yazılan ve şiire benzeyen sözleri son derece hızlı ve kendine özgü bir şekilde okunur. Arabesk rap ve protest rap gibi çeşitleri mevcuttur. Sözlerinde genellikle toplum eleştirisi, isyan, sokak kültürü ve tüketim eleştirisi yer alır. Türkiye'de başta Ezhel ve Ceza olmak üzere birçok temsilcisi bulunan Rap müzik son yılların en gözde müzik türü olmaya devam ediyor.



2- Arabesk: Çıkış noktası Arap toprakları olan ve adını da buradan alan Arabesk Türkiye'de en çok dinlenen müzik türlerinden bir diğerini oluşturuyor. Bu alanda bestelenen şarkılar daha çok ayrılık, acı, özlem gibi temel insani duyguları dile getirmektedir.