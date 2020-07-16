‘NeowIse’ şöleni

Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA) tarafından mart ayında keşfedilen ve adını NEOWISE teleskobundan alan “C/2020 F3 Neowise kuyruklu yıldızı”, 11 Temmuz’da Dünya’ya en çok yaklaştığı konumdan geçti. Çeyrek asırdır Kuzey Yarım Küre’den görülen en parlak kuyruklu yıldız olan Neowise, geçen hafta Güneş’e en yakın gezegen Merkür’ün yörüngesinden sıyrılarak yola çıkmıştı. Kuyruklu yıldız, 3 Temmuz’da Güneş’e en yakın konumdan geçmişti. Güneş’e yakınlığı nedeniyle parlaklığı artan ve kuyruğu uzayan Neowise, bu haliyle gün batımından kısa bir süre sonra Dünya’dan görünmeye başlandı.



NASA uzmanlarına göre, kuyruklu yıldız Neowise 5 kilometre çapında. Neowise’ın çekirdeğinin Güneş sisteminin 4.6 milyar yıllık kökenlerinden gelen isli bir malzemeyle kaplı olduğu belirtiliyor.



7 bin yıl sonra



Neowise, Güneş sistemi dışına çıkmaya devam ettiği ağustos ayının ortasına kadar Kuzey Yarım Küre’den görülebilecek. Uzmanlara göre, ışık kirliliğinin olmadığı karanlık gökyüzünde çıplak gözle de görülebilecek olan Neowise’ı tam olarak izleyebilmek için bir dürbün işe yarayacak. NASA araştırmacısı Joe Masiero, Neowise’ın 7 bin yıl sonra geri döneceğini belirterek, “Bir sonraki geçişi beklemenizi tavsiye etmem” dedi. Neowise geçtiğimiz günlerde İstanbul, Bursa ve Van semalarında da görüntülendi.