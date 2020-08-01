Nostaljik sergiyle kumbara öyküsü

Türkiye’de ilk defa Türkiye İş Bankası tarafından 1928 yılında dağıtılmaya başlanan kumbaranın hikâyesinin anlatıldığı “Evinizin Kasası İş Bankası Kumbarası” isimli sanal sergi, önümüzdeki günlerde İş Sanat’ın internet sitesinde sanat severlerle buluşuyor.



İzleyiciler, Türkiye İş Bankası Müzesi koleksiyonunda bulunan İş Bankası kumbaralarıyla ilgili fotoğraf, afiş, belge ve objeleri bu sergide görebilecekler. Özel bir altyapı kullanılarak hazırlanan sergi, dijital ortamda Türkiye İş Bankası Müzesi içerisinde modellenerek tasarlandı.



Sanal tur özelliği



Tetrazon Yapı İşleri ve Prodüksiyon tarafından tasarlanan sanal kumbara sergisi; “İş Bankası Kumbaraları”, “Tasarrufu Teşvik İkramiyeleri”, “Kumbara Reklamları”, “Dış Mekân Reklamları”, “Kumbara ve Çocuk”, “Sergilerde Kumbara” ve “Dijital Kumbara” başlıklarını taşıyan yedi bölümden oluşuyor. 360 derece sanal tur özelliği ile gezilebilen sergi mekânlarında metinleri dinlemek, videoları izlemek, dergi okuyabilmek ve yapboz gibi oyunlar oynayabilmek de mümkün.



Tasarruf alışkanlığı



“Evinizin Kasası İş Bankası Kumbarası”, dönemin fotoğrafları ve animasyonlar eşliğinde ziyaretçileri 25 Aralık 1929’da Türkiye İş Bankası’nın İstanbul Şubesi’nde gerçekleşen ilk Milli Tasarruf Günü kutlamasına götürüyor. “Tasarrufu Teşvik İkramiyeleri”, kumbara hesaplarının çoğalması için başlatılan ikramiye kampanyası kapsamında Türkiye’nin dört bir yanından ikramiye kazanan çocukların yaşam öykülerine de tanıklık etme imkânı sağlıyor.



“Kumbara Reklamları”, Türkiye reklamcılık tarihinde önemli bir yeri olan kumbara kampanyası için dönemin önde gelen grafiker ve ressamlarının hazırladığı kartpostal, ilan ve reklam çalışmalarından oluşuyor. “Dış Mekân Reklamları”, İş Bankası kumbaralarının stat, iskele, tramvay gibi açık hava reklamcılığının önemli örneklerine ve ikonik kumbara saatlerin ortaya çıkış hikâyesine yer veriyor.



‘Dijital Kumbara’



“Kumbara ve Çocuk”, 1931 yılında çocuklar için yayımlanmaya başlayan ve bugün hayatını dijital platformdaki “Kumbara ve Çocuk”, 1931 yılında çocuklar için yayımlanmaya başlayan ve bugün hayatını dijital platformdaki www.kumbaradergisi.com adresi üzerinden sürdüren İş Kumbarası dergisini, klasik çelik kumbaranın yanı sıra farklı renk ve biçimlerdeki İş Bankası kumbaralarını inceleme fırsatı tanıyor.



“Sergilerde Kumbara” bölümünde 1930’lu yıllarda Banka’nın Ankara ve İzmir’de katıldığı yerli malı ve sanayi sergilerinden görseller yer alıyor. 2017 yılında çocukların ve gençlerin dijital olarak da para biriktirmesine olanak sağlamak üzere geliştirilen yeni nesil kumbaranın doğuşunun anlatıldığı “Dijital Kumbara” ise serginin son bölümünü oluşturuyor.



Nesilden nesile para biriktirme alışkanlığını kazandıran İş Bankası kumbarasının serüveni, 3 Ağustos’tan itibaren www.issanat.com.tr adresinden çevrimiçi olarak gezilebilecek.