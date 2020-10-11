Penguenlerin müze turu sürüyor

Müzedeki “Just Connect” isimli sergiye bakıcıları tarafından götürülen ikili yine eserlerin önünde uzun zaman geçirdi. Artnet’te yer alan habere göre sergide yer alan eserler, insanların birbirleriyle ve çevresiyle nasıl iletişim kurduğunu anlatıyor. Müzenin küratörü Michael Darling, penguenlerin dikkatini Andreas Gursky’nin “Avenue of the Americas” adlı fotoğrafını ve Margot Berman’ın “Marie Christine” tablosunun çektiğini belirtti.