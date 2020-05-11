Pentagram'ın solisti Gökalp Ergen'den tekli

‘’En az 15 senelik bir şarkı… Bu kadar zaman sonra, bir Anneler Günü'nde yayınlanabilmiş olması gerçekten büyük mutluluk… Demek ki zaman şimdi imiş...Bahar’ın iki hali vardır… hem ‘’ilk’’tir, hem de ‘son‘’… Hem ‘ ölüm’ dür, hem de ‘doğum'… Hangi pencereden ve hangi gözle bakarsanız, o bahar görünür gözünüze… Hem ‘mutluluk’tur, hem de ‘hüzün’… Kendi zıttını barındırır… Bu sebeple sözleri ve de müziği ile, benim için özel bir şarkı diyen Gökalp Ergen tüm annelerin anneler gününü bu vesileyle kutladı.

Klip Semih Yüksel’e, şarkının miksi Erim Akman’a, kayıt stüdyosu North’a ve şarkıya hayat veren bir diğer isim Tolga Cebi’ye , ailesi dışında ‘Bahar’ı daha önceden dinlemiş, anlamış ve de sevmiş eski, yeni bütün dostlarına teşekkür eden Gökalp Ergen, artık aramızda olmayan, var olmamıza sebep annelerin, bizi biz yapan, kalbimize gömdüğümüz kadınların anısına da bir saygı duruşunda bulunmuş.