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25.03.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Pera Film’den online kısa film seçkisi

Pera Müzesi Film Programları, koronavirüs salgını nedeniyle evde kalıp sosyal etkileşimi sınırladığımız bu günlerde, internet üzerinden erişilebilen özel bir kısa film seçkisi hazırladı.

Pera Film’den online kısa film seçkisi

Önceki gün başlayan “Evde Tek Başına” başlıklı seçki, gündelik yaşam pratiklerimiz ile etkisinden çıkamadığımız duygu ve durumları hatırlatan 7 kısa filmden oluşuyor. Aralarında 2015 yılında Palm Springs Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü’ne değer görülen “Üst”, Türkiye ve yurt dışında çeşitli festivallerde gösterilen ödüllü animasyon Merkür’ün de yer aldığı filmleri 30 Nisan tarihine kadar Pera Müzesi’nin web sitesinden izlemek mümkün.

İbrahim Tatlıses: Balkonda çıkıp oturunİzmir'de yaşayan şarkıcı İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından 'Evde Kal' çağrısında bulundu.
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