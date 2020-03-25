Pera Film’den online kısa film seçkisi

Önceki gün başlayan “Evde Tek Başına” başlıklı seçki, gündelik yaşam pratiklerimiz ile etkisinden çıkamadığımız duygu ve durumları hatırlatan 7 kısa filmden oluşuyor. Aralarında 2015 yılında Palm Springs Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü’ne değer görülen “Üst”, Türkiye ve yurt dışında çeşitli festivallerde gösterilen ödüllü animasyon Merkür’ün de yer aldığı filmleri 30 Nisan tarihine kadar Pera Müzesi’nin web sitesinden izlemek mümkün.



