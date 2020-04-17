Pera Film'den online sinema seçkisi

Pera Müzesi Film Programları, sinema salonlarının geçici bir süre için kapalı olduğu bu dönemde, sinemaseverlere online seçkiler sunmaya devam ediyor. Dünyanın önde gelen belgesel film yapımcısı ve yönetmenlerinden Tomer Heymann’ın, geçtiğimiz Kasım ayında Pera Müzesi oditoryumunda gösterime sunulan filmleri, bu kez internet üzerinden tüm sinemaseverlerin erişimine açılıyor. Seçilmiş Aileler: Tomer Heymann adlı program, içinde doğup büyüdüğümüz aile kavramını, seçtiğimiz aileleri ve bir aradalıktan doğan duyguları, dürüst ve hassas bir yaklaşımla ele alan altı belgeselden oluşuyor.

Retrospektif niteliğindeki programda, bir oyunculuk koçunu ve eğittiği “suçlu” çocukları odağına alarak toplumsal cinsiyeti ve birbirini anlayabilmenin gücünü ortaya koymaya çalışan belgesel Bu Beni Biraz Korkutuyor; değişen küresel göç modelleri ile genişleyen aile kavramını İsrail’de yasadışı olarak yaşayan Filipinli trans seks işçilerinin bakış açısıyla işleyen Kağıt Bebekler; Heymann’ın Andreas Merk’le tanışması üzerinden ilerleyen, kökler ve aşk hakkında samimi bir portre çizen Sevgilimi Ben Vurdum; aile, kayıp ve evsizliğin zihin haritalarını birleştiren dokunaklı film Taçsız Kraliçe; çekimleri sekiz yıl süren, prova çekimleriyle şimdiye kadar hiç yayınlamamış geniş bir arşiv seçkisi ve nefes kesen dans sekanslarını harmanlayan Mr. Gaga ve son olarak, iki farklı dünyada yolunu bulmaya çalışırken aynı zamanda gerçek benliğini korumaya çabalayan Saar Maoz’un yolculuğunu aktaran Şimdi Kim Sevecek Beni? filmi yer alıyor.

Belgesel dünyasının üretken ismi; Tomer Heymann

1970 yılında Kfar Yedidia, İsrail’de doğan Tomer Heymann, geçtiğimiz yirmi yıl içerisinde pek çok belgesel film ve dizi yönetti. İlk filmi Bu Beni Biraz Korkutuyor dahil olmak üzere, dünyanın dört bir yanında gösterilen filmleri, saygın film festivallerinde ödüller kazandı ve Heymann’ı İsrail’in önde gelen belgesel film yönetmenlerinden biri haline getirdi. İsrail’deki sinema okullarında ders veren Tomer Heymann, aynı zamanda halen devam eden birçok projeyle ilgileniyor.