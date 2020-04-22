Pera Öğrenme'den 23 Nisan için özel program

Pera Öğrenme, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı kapsamında 4-6, 7-9 ve 10-12 yaş gruplarına yönelik özel bir program hazırladı. Pera Müzesi’nin dijital sergilerinden hareketle oluşturulan programda canavarları yenen ressamlar, sihirli ilginç meyveler, hayali bir müzede canlanan heykeller, fincan ve kupalardan yayılan neşeli ritimler, hip-hop eşliğinde çılgın danslar, çocukların 23 Nisan’ı evde, ebeveynleri ile etkileşim içinde, neşeyle kutlamalarını amaçlıyor. Etkinlikler, her evde kolaylıkla bulunabilen basit malzemeleri farklı formlar ve amaçlarla biraraya getirerek yaratıcılığa alan açıyor, mekânı eğlenceye dönüştürüyor.





Kendi sihirli meyveni yarat

Pera Müzesi’nin koleksiyon sergisi Kahve Molası kapsamında, 4-6 yaş grubuna yönelik düzenlenen “Ritmini Bul” ve “Sihirli Meyveni Yarat” atölyelerinde çocuklar, Etiyopyalılar tarafından ‘sihirli meyve’ olarak adlandırılan kahvenin üretim süreci, içeceğe dönüşmesi ve sunumu ile ilgili bilgi edindikten sonra, renkli kalemlerle kendi sihirli meyvelerini çiziyor, fincan ve kupalarla özgür ritimler oluşturuyorlar. 7-9 yaş grubuna yönelik “Fincanının Nesi Var?” adlı oyunda, evdeki farklı boyut ve şekillerde fincanlar bir araya getirildikten sonra, ebe olan oyuncu, bunlardan birini seçerek diğer oyuncuların sorduğu sorulara göre onlara ipuçları veriyor. Oyunda kullanılacak fincanlar, Kahve Molası sergisinde yer alan eserlerden de seçilebiliyor. 10-12 yaş grubuna yönelik “Origamiden Fincan Tasarımı” etkinliğinde ise çocuklar, katlama adımlarını takip ederek bir dosya kağıdını Kahve Molası sergisindeki eserler gibi kulpsuz bir fincana dönüştürdükten sonra, bu tasarımı kendi zevlerine göre boyayıp kişiselleştiriyorlar.





Ressam canavarı yener…

Kesişen Dünyalar adlı koleksiyon sergisinden ilhamla, 4-6 yaş grubuna yönelik hazırlanan “Canlanan Heykeller” oyununda çocuklar, hayali müze mekanında sergilenen heykellerin yerine geçerek onları canlandırırken, güvenlik görevlisi rolündeki oyuncuya hareket halinde yakalanmamaya çalışıyorlar. Taş-Kağıt-Makası oyununun bir uyarlaması olan, 7-9 yaş grubuna yönelik “Elçi-Ressam-Canavar” oyununda; elçi ressamı, ressam canavarı, canavar ise elçiyi yenerek puan kazanıyor. 10-12 yaş grubuna yönelik “Elçiler Evimizde” etkinliğinde ise çocuklar, ülkelerine yani evlerine gelen bir elçiyi nasıl konuk edeceklerini deneyimliyor. Çocuklardan biri ev sahibi yani sadrazam rolünü üstlenirken, diğeri yabancı bir ülkeden gelen elçi rolünü oynuyor.





Yazıdan harekete ve dansa…

Duvarların Dili sergisinden esinlenilerek 4-6 yaş grubuna yönelik hazırlanan “Ev Dedektifi” oyununda, çocuklar ellerine veya ufak bir kağıda çizdikleri desene en çok benzeyen şekli bulmak üzere evin farklı köşelerini keşfe çıkıyor. 7-9 yaş grubu için tasarlanan “Bedenin Harfleri” etkinliği, çocukları, sevdikleri bir müzik eşliğinde hareket ederken, bedenleri ile yazı yazmaya ve ortaya çıkan sıradışı görüntüyü deneyimlemeye çağırıyor. Tüm aile bireylerinin katılabileceği, 10-12 yaş grubuna yönelik “Parça Parça Hareket ve Dans!”ta ise çocuklar, hip-hop müziği eşliğinde oyun oynarken aynı zamanda bir dans koreografisi yaratıyor.





100. yıl programını oluşturan tüm etkinlikler Google Arts and Culture sanat platformu üzerinden ziyaret edilebilen “Kahve Molası: Kütahya Çini ve Seramiklerinde Kahvenin Serüveni” , “Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar” ve “Duvarların Dili: Graffiti / Sokak Sanatı” sergilerinde yer alan eserlerden ilhamla hazırlandı.