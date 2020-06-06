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06.06.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Pera’da başlayan bir roman

Burak İhsan’ın ilk romanı “Haziran Kalsın” Kuzey Işığı Yayınları tarafından yayımlandı.

Pera’da başlayan bir roman

Sarı sıcak bir yaz günü Pera’da başlayıp, tarihi semt Yeldeğirmeni’ndeki baba yadigârı aile apartmanında süren, sonrasında İstanbul’un iki yakası arasında mekik dokuyan, yirmi dört saatlik bir roman “Haziran Kalsın”. Kentin hoyrat değişimi ve sakinlerinin geçmiş ile bugün arasında sıkışıp kalmasını; karakterlerinin özlemleri, hüzünleri, hırsları ve yitirdiklerini, ansızın gelen bir aşk ve kazara öğrenilen bir hakikat ile yoğurarak anlatan bir hikâye.

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