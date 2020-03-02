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02.03.2020 - 07:00 |

Perker’den ‘Gece Vardiyası’

Pilot Galeri, uluslararası çizgi dünyasının önemli aktörlerinden M. Kutlukhan Perker’in Türkiye’deki ilk kişisel sergisi “Gece Vardiyası”na ev sahipliği yapıyor. 12 Mart’ta açılacak olan sergi, 18 Nisan tarihine dek Pilot Galeri’de gezilebilir.

Perker’den ‘Gece Vardiyası’

“Gece Vardiyası” serisi, M.K. Perker’in 2019 yılı boyunca, hava kararınca üzerinde çalışmaya başladığı ve hava aydınlanınca çalışmayı bıraktığı, kâğıt üzerine mürekkeple yapılmış 30 desenden oluşuyor.

Sanatçı sergisini; “Tam 30 yıldır The New York Times’tan Wall Street Journal’a, Washington Post’tan Hürriyet’e, Esquire’dan, The Progresive ve The New Yorker’a kadar birçok yayına çizdim. Hepsinde hissettiğim sıkıntı, her işin bir teslim günü, hatta saati, yani bir deadline’ı olmasıydı. Ama aynı zamanda sanatçıyı müthiş bir problem çözme yetisine de ulaştırıyor bu durum. Bu seriye ‘deadline’ı olmayan işler’ niyetiyle başladım. Ama sanırım sadece gece yarıları üzerlerinde çalışarak ve bilinçli olarak gün içinde bu desenlere hiç dokunmayarak kendi kendime kurgusal bir deadline yaratmış oldum. Bir tür tersten giden Külkedisi gibi; bende kâğıtlar, kalemler ve mürekkepler gece yarısı değil de gün ağarırken balkabağına dönüşecekti sanki” diye anlatıyor.

Perker’den ‘Gece Vardiyası’

 

 

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