Pink Martini'den yeni yıl konseri

Solist China Forbes’a, konuk sanatçı olarak Storm Large da eşlik edecek.

Pink Martini ilk kez gerçekleştirecekleri streaming konserlerini hayata geçirmenin heyecanını yaşıyor. Portland Oregon’da kaydedilen ilk konserlerini 17 Aralık’ta “Home for Holidays” konseptiyle yayınlayan grup, 31 Aralık’ta “Good Riddance 2020” konseri ile dinleyici ile buluşacak.

Gösteriler önceden kaydedilmiş olsa da, grup üyeleri konserin yayını sırasında sohbet ve yorum için canlı olarak izleyici karşısında olacak.

3 Aralık Perşembe günü “OurConcerts.Live/pinkmartini”de ayrı ayrı ve iki konserlik paket olarak satışa sunulmuş olan ev konserlerinde Pink Martini’nin yeni ve eski klasiklerini içeren repertuvarına Jimmie Herrod, Ari Shapiro, Sofia von Trapp ve Cantor Ida Rae Cahana da eşlik edecek.