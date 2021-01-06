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06.01.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Pirselimoğlu, Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması jürisinde

Sabancı Vakfı’nın toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla 2016 yılından bu yana düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın kazanan filmlerini belirleyecek jüri üyeleri belli oldu.

Pirselimoğlu, Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması jürisinde

Bu yıl “İklim Değişikliğini Kim Çekiyor?” sloganıyla “Değişen İklimler, Değişen Hayatlar” temasıyla düzenlenen Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması’nın jürisinde Türkiye’den yönetmen ve senarist Tayfun Pirselimoğlu ve ödüllü oyuncu Belçim Bilgin’in yanı sıra yurt dışından Gürcü yönetmen Ana Urushadze, sinema yazarı Barbara Lorey de Lacharrière ve Saraybosna Film Festivali kurucusu, festival direktörü ve film yapımcısı Mirsad Purivatra yer alıyor.

Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışmasında finale kalan 13 film jüri tarafından değerlendirilecek ve dereceye girmeye hak kazanan filmler belirlenecek. COVID-19 salgını nedeniyle ödüller 13 Ocak’ta bu yıl ilk kez online olarak Sabancı Vakfı YouTube kanalı üzerinden düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Yarışmanın birincisi 20 bin TL, ikincisi 15 bin TL, üçüncüsü de 10 bin TL ile ödüllendirilecek.

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