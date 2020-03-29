PSM'yle Kal konserleri devam ediyor

ALEXIS FFRENCH // 29 MART PAZAR // ZORLU PSM INSTAGRAM KANALI (@zorlu_psm)// 20.00

Çağdaş besteci, piyanist, prodüktör ve yetenekli müzisyen Alexis Ffrench, günlük hayatımıza renk katacak melodiler üretiyor. Tüm dünyada verdiği unutulmaz performanslarla modern klasik müzik dünyasında ses getiren yıldız; Mart 2020’de çarpıcı albümü “Dreamland”i yayınladı. Alexis Ffrench’in sürükleyici ve dingin melodileri için Zorlu PSM Instagram kanalında buluşuyoruz!

CAMEL POWER CLUB // 30 MART PAZARTESİ // ZORLU PSM INSTAGRAM KANALI (@zorlu_psm)// 20.00

Folk’tan elektroniğe her türe müziğinde yer veren Fransız prodüktör ve multi-enstrümantalist Léonard nam-ı diğer Camel Power Club; melodileri ve şarkı sözleriyle herkesin kendini bulacağı bir dünya yaratıyor. 2014 yılından beri yayınladığı üç EP’siyle kısa sürede Fransız müzik dünyasını sarsmayı başardı. 2019’da yayınlanan Sputnik II,çok ses getirdi. Geçtiğimiz bahar ayında gerçekleştirdiği Meksika turnesinden sonra Zorlu PSM’de sahne alan Camel Power Club’ı kaçırmayın!

MAHMUT ORHAN & SEZER UYSAL // 31 MART SALI // ZORLU PSM INSTAGRAM KANALI (@zorlu_psm)// 22.00

Yaratıcılığını ve hayal gücünü geliştirdiğine inandığı deep-house, indie dance ve nu disco gibi türlerden ilham alan Mahmut Orhan, 2012 yılında yayınladığı “Ceiron”, "Little Buddha 5", “Fringe” ve "Siddharta Dubai” şarkılarını yayınlayan ve kısa sürede oldukça ses getiren başarılı DJ, 80’li-90’lı yıllara yaptığı yeni düzenlemelerle de gündeme geldi. Kuruculuğunu kendisinin üstlendiği ve 2008 yılında hayata geçirdiği ilk plak şirketini Dark Pleasure Records ile sayısız parçalar yayınlayan Sezer Uysal, 2011 yılında dünyaca ünlü plak şirketi Ministry of Sound isimli firmanın bünyesine girdi. Sibourne işbirlikleriyle de Zorlu PSM’de sahne alan ikili Zorlu PSM Instagram’ında evlerimizi dans pistine çevirmeye geliyor!