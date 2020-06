Red Bull Warm Up finalistleri oylarla belirlenecek

Türkiye’nin her yerinden katılımın gerçekleştiği projede, müzikseverlerin oyları ile belirlenen 10 finalist arasından seçilen 1 müzisyen ya da grup, kendi video klibine kavuşacak ve donanımlı bir müzik stüdyosunda kayıt alma şansı yakalayacak.

Kendi bestelerini maksimum 4 dakikada sergileyerek bir video çeken katılımcıların performanslarının yer aldığı başvuruları 5 Haziran 2020 tarihinde tamamlandı. Şimdi ise sıra müzikseverlerin oyları ile finale kalacak 10 müzisyen ya da grubun belirlenmesine geldi. Türkiye’nin her yerinden müzikseverlerin oyları ile RedBull.com/Warmup adresi üzerinden 9-15 Haziran tarihleri arasında seçilecek en iyi 10 müzisyen ya da grup finale kalacak. Jüri seçiminin ardından seçilen 1 müzisyen ya da 1 grup ise kendi video klibine kavuşacak. Aynı zamanda Red Bull’un desteği ile tam donanımlı müzik stüdyosunda kayıt alma şansı da yakalayacak. Böylece Red Bull Warm Up ile sesini kitlelere duyuracak. Kazanan grup ya da müzisyen ise 18 Haziran’da duyurulacak.

Bugüne kadar The Kites, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Nilipek., Bubituzak, Nova Norda, The Away Days, İdil Meşe, Al'York, Ethnique Punch gibi birçok ismin yer aldığı Red Bull Warm Up’a ilişkin daha detaylı bilgi ise RedBull.com/Warmup adresinde.