MÃ¼ziÄŸine gÃ¼venen herkesin mutlaka katÄ±lmasÄ± gereken proje Red Bull Warm Up iÃ§in baÅŸvuru dÃ¶nemi baÅŸladÄ±. Yeni nesil sanatÃ§Ä±larÄ± veÂmÃ¼zik tÃ¼rlerini destekleyen Red Bull Warm Up son yedi yÄ±ldÄ±r olduÄŸu gibi bu yÄ±l da yeni isimlere destek veriyor. Ancak tek bir farklaâ€¦ Bu yÄ±l proje yalnÄ±zca online olarak olarak yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor. BÃ¶ylece Red Bull Warm Up, yeteneÄŸine gÃ¼venen ve mÃ¼ziÄŸinin sÄ±nÄ±rlarÄ± aÅŸmasÄ± gerektiÄŸine inanan yetenekler iÃ§in daha ulaÅŸÄ±labilir bir platforma dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yor.

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SON BAÅžVURU TARÄ°HÄ°: 3 Haziran 2020

KatÄ±lÄ±mcÄ±lardan kendi bestelerini maksimum 4 dakikada sergileyecekleri bir video Ã§ekmeleri bekleniyor. PerformansÄ±n Ã¶zgÃ¼n olmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak hayalgÃ¼cÃ¼ ise sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmÄ±yor. Video ile gerÃ§ekleÅŸecek baÅŸvurular 3 Haziran 2020 tarihine kadar RedBull.com/Warmup adresi Ã¼zerinden yapÄ±lacak. TÃ¼rkiyeâ€™nin her yerinden halk oylamasÄ± ile seÃ§ilen en iyi 10 mÃ¼zisyen ya da grup finale kalacak. JÃ¼ri seÃ§iminin ardÄ±ndan seÃ§ilen 1 mÃ¼zisyen ya da 1 grup ise kendi video klibine kavuÅŸacak. AynÄ± zamanda Red Bullâ€™un desteÄŸi ile tam donanÄ±mlÄ± mÃ¼zik stÃ¼dyosunda kayÄ±t alma ÅŸansÄ± da yakalayacak.Â BÃ¶ylece Red Bull Warm Up ile sesini kitlelere duyuracak.

BugÃ¼ne kadarÂ The Kites,Â YÃ¼zyÃ¼zeyken KonuÅŸuruz,Â Nilipek.,Â Bubituzak,Â Nova Norda,Â The Away Days,Â Ä°dil MeÅŸe, Al'York, Ethnique PunchÂ gibi birÃ§ok ismin yer aldÄ±ÄŸÄ± Red Bull Warm Upâ€™a baÅŸvuru ÅŸartlarÄ±na iliÅŸkin daha detaylÄ± bilgi ise RedBull.com/Warmup adresinde.

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