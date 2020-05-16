Robotla sergi turu

Salgınla birlikte müzelerin ve sanat galerilerinin sanal turları ve online koleksiyonları önem kazandı. Pandeminin ne zaman biteceği konusundaki belirsizlik devam ederken sanat tutkunlarını tatmin edecek başka çözümler de geliştiriliyor. Hastings Contemporary tarafında geliştirilen robotlarla sanat turu sistemi, en göze çarpan yeniliklerden biri.

İngiltere’de yer alan çağdaş sanat müzesi Hastings Contemporary, uzaktan kişiselleştirilmiş galeri turları için ‘telepresence’ robotlarını kullanmaya başladı. Canlı gerçekleşen ve kullanıcının kendi inisiyatifiyle ilerleyen tur sayesinde ziyaretçiye, 360 kameralarla çekilen fotoğrafları kullanan diğer sanal müze deneyimlerine göre fiziksel deneyime yakın bir deneyim sunuluyor. Turlarda salgın nedeniyle en savunmasız ve risk altında olan gruplara öncelik veriliyor.

Kamerayla zoom

Robotlar daha önceleri engelli bireyler ve kronik bir hastalık nedeniyle evden çıkamayanlar için kullanılıyordu. Bu nedenle Hastings Contemporary, bu sistemi konunun uzmanı olan bir kurumla iş birliği yaparak kurdu. Bu kurum, engelli bireyler için deneyimleme, ifade etme ve sergileme yöntemlerini araştıran D4D Project. Proje için iş birliği yapılan diğer kurumlar ise Accentuate UK ve Batı İngiltere Üniversitesi çatısı altındaki Bristol Robotics Lab oldu. Turlarda, Bristol Robotics Lab tarafından geliştirilen double video konferans robotu kullanılıyor. Kullanıcılar eserleri istedikleri kadar inceleyebiliyor ve kamerayla eserlere zoom yaparak yakından inceleyebiliyor.

Galeri direktörü Liz Gilmore, basın bülteninde yeni sistemle ne yapmak istediklerini şu cümlelerle açıklıyor: “Herkes sanatı duvarlar veya engeller olmadan deneyimleme şansına sahip olabilir ve olmalıdır. Biz de daha esnek ve kapsayıcı bir geleceğe liderlik eden bağımsız galeriler topluluğunda yerimizi almayı umuyoruz.”

Eser satışı da yapılıyor

Hastings Contemporary’nin bu girişimi New York, Miami ve Dubai’de şubeleri bulunan Avant Gallery’ye de ilham oldu. Geçen haftalarda bu teknolojiyi kullanmaya başlayan Avant Gallery, yaptığı açıklamaya göre robotlar sayesinde eser satışı gerçekleştirmiş. Galeride bulunan Will Kurtz’a ait eser, 80 bin dolara bir sanatsever tarafından satın alınmış. Galerinin kurucusu Dmitry Prut, “Bu zorlayıcı zamanlarda, sanatseverlerle bir şekilde iletişim kurabiliyoruz” diyerek durumu özetliyor.