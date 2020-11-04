Romain Rolland'ın gözünden Beethoven

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık ve Özel Saint Benoît Fransız Lisesi arasında geçen yıl Ruhların İletişimi: Proust ve Müzik etkinliğiyle başlayan işbirliği, Romain Rolland’ın Yapıtında Müzik: “Jean-Christophe ve Beethoven” konseriyle sürüyor. Fransız yazar Romain Rolland’ın başyapıtı Jean-Christophe, Avrupa’da ırmak roman geleneğinin öncülü kabul edilir. Araştırmacılar, Rolland’ın, romanın başkahramanı Alman besteci Jean-Christophe Krafft’ın yaşamını anlatırken büyük hayranlık duyduğu Beethoven’ın yaşamından kesitlere yer verdiğini düşünmektedirler. Jean-Christophe’un Fransa’yla ve Fransız kültürüyle olan ilişkisi, romanın tezi için temel teşkil eder: Almanya ve Fransa’nın uzlaşması, her iki tarafın varlığını sürdürebilmesi ve Avrupa’da kalıcı barışın sağlanması için elzemdir. Rolland, Fransa ve Almanya’yı aynı nehrin iki yakası, müziği ise bunları birbirine bağlayan köprü olarak kavramsallaştırır.

Adnan Cemgil’in çevirisiyle YKY tarafından yayımlanan Jean-Christophe’tan yola çıkan bu programda devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay, romanda ve Rolland’ın hayatında önemli yeri olan Beethoven bestelerini yorumlayacak. Konser öncesinde felsefeci, yazar ve çevirmen Nami Başer, Rolland’ın yapıtında Beethoven’ın yerini anlatacak. 8 Kasım Pazar günü

saat: 17:00’da gerçekleşecek ücretsiz etkinlik için Biletix üzerinden rezervasyon yapılması gerekmektedir. Gösterim yine Biletix tarafından sağlanacak bir platform üzerinden yapılacaktır.