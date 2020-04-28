Ruşen Eşref portresi İtalya’ya gidiyor

Ata Müzayede Evi sahibi Murat Ketenci’nin Milliyet’e yaptığı açıklamaya göre “19. Ata Karma Müzayede” kapsamında satışa çıkarılan eser, İtalya’nın kuzeyinde Lombardiya bölgesindeki Como Gölü civarında yaşayan ve ismini vermeyen Türk bir sanatsever tarafından satın alındı. Açılış fiyatı 50 TL olan portreyi Nâzım Hikmet’in 1938 yılında yaptığı ve Ankara Cezaevi’nde aynı koğuşu paylaştığı Ruşen Eşref Koca’ya hediye ettiği biliniyor. Eser Ruşen Eşref Koca Koleksiyonu’nda yer alıyordu. Müzayedede, Cemal Süreya’nın eşi Zühal Tekkanat’a yazdığı üç sayfadan oluşan mektup da 21 bin TL’ye alıcı buldu. Ara Güler’e ait Bülent Ecevit fotoğrafı da 8 bin TL’ye satıldı.