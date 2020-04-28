MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Ruşen Eşref portresi İtalya’ya gidiyor
ABONE OL
28.04.2020 - 07:00 | | Gizem Çetimen

Ruşen Eşref portresi İtalya’ya gidiyor

Nâzım Hikmet Ran’ın 1938 yılında cezaevindeyken yaptığı Ruşen Eşref Koca’nın portresi, Ata Müzayede tarafından geçen hafta sonu düzenlenen online açık artırmada 220 bin TL’ye satıldı.

Ruşen Eşref portresi İtalya’ya gidiyor
Gizem Çetimen

Ata Müzayede Evi sahibi Murat Ketenci’nin Milliyet’e yaptığı açıklamaya göre “19. Ata Karma Müzayede” kapsamında satışa çıkarılan eser, İtalya’nın kuzeyinde Lombardiya bölgesindeki Como Gölü civarında yaşayan ve ismini vermeyen Türk bir sanatsever tarafından satın alındı. Açılış fiyatı 50 TL olan portreyi Nâzım Hikmet’in 1938 yılında yaptığı ve Ankara Cezaevi’nde aynı koğuşu paylaştığı Ruşen Eşref Koca’ya hediye ettiği biliniyor. Eser Ruşen Eşref Koca Koleksiyonu’nda yer alıyordu. Müzayedede, Cemal Süreya’nın eşi Zühal Tekkanat’a yazdığı üç sayfadan oluşan mektup da 21 bin TL’ye alıcı buldu. Ara Güler’e ait Bülent Ecevit fotoğrafı da 8 bin TL’ye satıldı.

Tilkiyi elleriyle besliyorlarAdıyaman'da, acıkınca mermer ocağına gelen tilki, şantiye çalışanları tarafından besleniyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Elektrik panoları takılıyor

Elektrik panoları takılıyor

Memur, işçi bütün çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Memur, işçi bütün çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Uçuşlar ne zaman normale dönecek? TALPA Başkanı yanıtladı

Uçuşlar ne zaman normale dönecek? TALPA Başkanı yanıtladı

Bir doktordan tüm huzurevine bulaştı

Bir doktordan tüm huzurevine bulaştı

Sıradaki Haber