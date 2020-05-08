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08.05.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Russel Crowe kaplanın elinden zor kurtulmuş

“Gladyatör”ün (Gladiator) yönetmeni Ridley Scott, Russel Crowe’un setteki kaplandan son anda kurtulduğunu söyledi.

Russel Crowe kaplanın elinden zor kurtulmuş

2000 yapımı filmde Crowe, sıradan bir gladyatör olmaya zorlanan eski bir Roma generalini canlandırıyordu. 20 yılın ardından filmin yapımına ilişkin Variety’ye konuşan Crowe şunları söyledi: “Yüzlerce koreografi hareketiyle dolu devasa sahnelerde zeminde yuvarlanıyor, atlarla, kaplanlarla ve ters gidebilecek diğer şeylerle uğraşıyorsanız tabii ki yaralanmalar olacaktır.”

Ringde, Crowe’un son anda kurtulduğu gerçek bir kaplan olduğunu belirten Scott, “Kaplan burnundan kuyruğuna yaklaşık 3.35 metre uzunluğunda büyük bir erkekti” diyerek şöyle devam etti: “Hayvanı kontrol edebilmek için zemindeki halkaya bağlı zincirini tutan iki kişi vardı. Russell ‘Tamam, bırakın’ diyerek geri çekildiğinde kaplan delikten fırladı. Russell da yuvarlanarak hayvanın önünden çekildi ve ‘Çok yakındı’ dedi. Ben de ‘Biz de oradaydık Russell. Sen yarım metre mesafedeydin, benimki de bir metre kadardı’ dedim.”

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