Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması'nın finalistleri açıklandı
Sabancı Vakfı’nın toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla 2016 yılından bu yana düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın beşinci yılında finalistler belli oldu. Bu yıl “İklim Değişikliğini Kim Çekiyor?” sloganıyla “Değişen İklimler, Değişen Hayatlar” temasıyla düzenlenen Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması’na Türkiye’nin 43 farklı ilinden 282 film başvurdu. Ön jüri değerlendirmesinin ardından, finale kalan 13 filmin ve yönetmenlerinin isimleri Kısa Film Platformu web sitesinde (www.kisafilmuzunetki.org) duyuruldu.
Finale kalan 13 kısa film jüri tarafından değerlendirilecek ve dereceye girmeye hak kazanan 3 kısa film belirlenecek. COVID-19 salgını nedeniyle ödüller 13 Ocak’ta bu yıl ilk kez online olarak Sabancı Vakfı YouTube kanalı üzerinden düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Yarışmanın birincisi 20 bin TL, ikincisi 15 bin TL, üçüncüsü de 10 bin TL ile ödüllendirilecek.
Finale Kalan Kısa Filmler:
FİLMİN ADI
YÖNETMEN
Altın Çağ
Seyfican Bilgiç
Bulak
Evrim İnci
Cansuyu
Anıl Gök
Çığlık
Nagehan Güven
Daha Çok Var
Yakup Turğut
Deniz Kızını Aramak
Sıla Türkü Koyun
Hayır!
Can Yeşiloğlu
Kemis
Muhammet Ahmet Şimşek
Kimin Umurunda
Yeliz Gürkan
Şubat
İbrahim Bican
Suyun İzi
Mustafa Berk Tanrıkulu
Tatile Gidiyoruz
Aral Ariel Goldenberg
Taze Süt
Ömer Faruk Güler
Genç yönetmenler usta isimlerle buluşacak
Kısa Film Yarışması ile yeni sanatçıların yetişmesine destek olmayı hedefleyen Sabancı Vakfı, her sene yarışmaya başvuran tüm eser sahiplerini sinema ve televizyon dünyasının önemli isimleri ile bir araya getiriyor. Genç sinemacıları usta isimlerle buluşturan Kısa Film Platformu Buluşmaları, bu yıl 12 Ocak’ta online olarak gerçekleştirilecek. Gençler, usta isimlerle bir araya gelerek onların deneyim ve bilgi birikimlerinden yararlanma fırsatı bulacak.