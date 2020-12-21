Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması'nın finalistleri açıklandı

Finale kalan 13 kısa film jüri tarafından değerlendirilecek ve dereceye girmeye hak kazanan 3 kısa film belirlenecek. COVID-19 salgını nedeniyle ödüller 13 Ocak’ta bu yıl ilk kez online olarak Sabancı Vakfı YouTube kanalı üzerinden düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Yarışmanın birincisi 20 bin TL, ikincisi 15 bin TL, üçüncüsü de 10 bin TL ile ödüllendirilecek.

Finale Kalan Kısa Filmler:

FİLMİN ADI YÖNETMEN Altın Çağ Seyfican Bilgiç Bulak Evrim İnci Cansuyu Anıl Gök Çığlık Nagehan Güven Daha Çok Var Yakup Turğut Deniz Kızını Aramak Sıla Türkü Koyun Hayır! Can Yeşiloğlu Kemis Muhammet Ahmet Şimşek Kimin Umurunda Yeliz Gürkan Şubat İbrahim Bican Suyun İzi Mustafa Berk Tanrıkulu Tatile Gidiyoruz Aral Ariel Goldenberg Taze Süt Ömer Faruk Güler

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Kısa Film Yarışması ile yeni sanatçıların yetişmesine destek olmayı hedefleyen Sabancı Vakfı, her sene yarışmaya başvuran tüm eser sahiplerini sinema ve televizyon dünyasının önemli isimleri ile bir araya getiriyor. Genç sinemacıları usta isimlerle buluşturan Kısa Film Platformu Buluşmaları, bu yıl 12 Ocak’ta online olarak gerçekleştirilecek. Gençler, usta isimlerle bir araya gelerek onların deneyim ve bilgi birikimlerinden yararlanma fırsatı bulacak.