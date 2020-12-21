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21.12.2020 - 14:06 |

Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması'nın finalistleri açıklandı

Sabancı Vakfı’nın toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla 2016 yılından bu yana düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın beşinci yılında finalistler belli oldu. Bu yıl “İklim Değişikliğini Kim Çekiyor?” sloganıyla “Değişen İklimler, Değişen Hayatlar” temasıyla düzenlenen Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması’na Türkiye’nin 43 farklı ilinden 282 film başvurdu. Ön jüri değerlendirmesinin ardından, finale kalan 13 filmin ve yönetmenlerinin isimleri Kısa Film Platformu web sitesinde (www.kisafilmuzunetki.org) duyuruldu.

Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması'nın finalistleri açıklandı

Finale kalan 13 kısa film jüri tarafından değerlendirilecek ve dereceye girmeye hak kazanan 3 kısa film belirlenecek. COVID-19 salgını nedeniyle ödüller 13 Ocak’ta bu yıl ilk kez online olarak Sabancı Vakfı YouTube kanalı üzerinden düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Yarışmanın birincisi 20 bin TL, ikincisi 15 bin TL, üçüncüsü de 10 bin TL ile ödüllendirilecek.

 

Finale Kalan Kısa Filmler:

FİLMİN ADI

YÖNETMEN

Altın Çağ

Seyfican Bilgiç

Bulak

Evrim İnci

Cansuyu

Anıl Gök

Çığlık

Nagehan Güven

Daha Çok Var

Yakup Turğut

Deniz Kızını Aramak

Sıla Türkü Koyun

Hayır!

Can Yeşiloğlu

Kemis

Muhammet Ahmet Şimşek

Kimin Umurunda

Yeliz Gürkan

Şubat

İbrahim Bican

Suyun İzi

Mustafa Berk Tanrıkulu

Tatile Gidiyoruz

Aral Ariel Goldenberg

Taze Süt

Ömer Faruk Güler

 Genç yönetmenler usta isimlerle buluşacak

Kısa Film Yarışması ile yeni sanatçıların yetişmesine destek olmayı hedefleyen Sabancı Vakfı, her sene yarışmaya başvuran tüm eser sahiplerini sinema ve televizyon dünyasının önemli isimleri ile bir araya getiriyor. Genç sinemacıları usta isimlerle buluşturan Kısa Film Platformu Buluşmaları, bu yıl 12 Ocak’ta online olarak gerçekleştirilecek. Gençler, usta isimlerle bir araya gelerek onların deneyim ve bilgi birikimlerinden yararlanma fırsatı bulacak.

 

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