Sağlıkçılar için sanat

Tüm dünya, aylardan bu yana bir virüsle mücadele ediyor. Virüsün yayılmaya başlamasının ilk gününden beri de bu mücadelenin en ön saflarında sağlık çalışanları yer alıyor. Bu süreçte hayatlarını tehlikeye atarak ve ailelerinden uzakta çalışıyorlar. Onlara ne kadar teşekkür etsek az... Buna kayıtsız kalmayan dünyadan ve Türkiye’den pek çok sanatçı yaptıkları çalışmalarla onlara duyduğu minneti sanat yoluyla gösteriyor.



‘Gerçek kahramanlar pelerin takmaz’



Yaptığı “Paralel Evren” desenlerle tanınan illüstratör Uğur Gallenkuş da önceki günlerde Instagram hesabı üzerinden sağlık çalışanları için yaptığı çalışmasını takipçileriyle paylaştı. Gallenkuş yaptığı illüstrasyonda, sağlık çalışanlarının göğüs kısmına Flash, Süpermen ve Wonder Woman’ın simgelerini yerleştirdi. Ayrıca sanatçı bu gönderisinin altına “Gerçek kahramanlar pelerin takmaz” notunu da düştü.















Fotoğraftan resmettiler

İllüstratör Zeynep Özatalay, önceki günlerde sosyal medya hesapları aracılığıyla “Sağlık Çalışanlarına Teşekkürler” başlıklı bir hareket başlattı. Bu proje kapsamında aralarında Füsun Turcan, Halil Yavuz Ertürk, Şiva Ertürk’ün de yer aldığı çok sayıda ressam ve çizer, resmini çizilmesini isteyen ve kendilerine fotoğrafını gönderen sağlık çalışanlarını resmetti.

‘Kahramanları Onurlandır’

Amerikalı sokak sanatçısı Shepard Fairey, küresel salgının ön saflarında olan sağlık görevlileri ve gönüllülerini kutlamak için bir proje başlattı. Fairey’nin “Honor Heroes” (Kahramanları Onurlandır) başlıklı projede, sağlık çalışanlarının yanı sıra öğretmenler, posta taşıyıcıları ve bakkallar da temsil ediliyor. Sanatçının “Guts Not Glory” adlı illüstrasyonunda ise boynuna steteskobunu asmış kadın bir doktor tasvir ediliyor.

20 bin metre karelik mural

Küba kökenli Amerikalı sanatçı Jorge Rodriguez-Gerada, önceki günlerde Amerika’daki The Queens Museum’un otoparkına sağlık çalışanlarını anmak adına bir mural yaptı. Sanatçı, 20 bin metrekarelik olan bu muralda yüzünde koruyucu kıyafet giymiş bir doktor tasvir ediliyor.

Yeni süper kahramanlarımız



Sokak sanatçısı Banksy’nin önceki günlerde sağlık çalışanları için yaptığı işi İngiltere’deki Southampton General Hastanesi’nde ortaya çıkmıştı. Banksy bu grafitisini Instagram hesabından “Game Changer” notunu düşerek paylaşmıştı. Banksy, küçük bir çocuğun oyuncak sepetinde yer alan diğer süper kahraman oyuncaklarıyla oynamak yerine pelerinli bir hemşireyle oynadığı görülüyor.

Online portre çizimi

Britanyalı ressam Tom Croft, önceki ay sosyal medya hesabı üzerinden sağlık çalışanlarının portresini ücretsiz ve online olarak çizdiği bir proje başlatmıştı. Bu proje kapsamında Portekiz doğumlu sanatçı Emanuel De Sousa, yoğun bakımda çalışan anestezist Upeka Karaiskakis’i ve çocuklarının bir portresini çizerek Instagram hesabı üzerinden paylaştı.

Sanat tarihinden eserler

Sanat tarihinde de sağlık çalışanlarını konu edinen pek çok eser yer alır. Bunlardan birkaçı ise Vincent Van Gogh’un hayatının son yıllarında kendisini tedavi eden 1989 yılına ait “The Portrait of Dr. Gachet” tablosu, hayatının büyük bir kısmını hastalık içinde geçiren Frida Kahlo’nun doktoru Leo Elosesser’i resmettiği 1931 yılına ait “Portrait of Dr. Leo Eloesser” ve Francisco Goya’nın kendini doktoruyla çizdiği 1820 senesine ait “Self Portrait with Dr. Arrieta”sı…