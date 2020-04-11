Saint Benoît Lisesi'nden #EvdeSBopera ve #EvdeSBsanat''

#EvdeSBsanat Projesi

Saint Benoît Lisesi Silüet Salonu Mercan Dede, Kerem Görsev, İdil Biret, Jehan Barbur, Tuna Kiremitçi, Ayhan Sicimoğlu, Bülent Ortaçgil, Borusan Quartet gibi ses getiren konserlere, birçok tiyatro oyununa ,15.İstanbul Bienali basın toplantısına (İKSV), 27. Akbank Jazz Festivali kapsamında Purple is the Colour konserine, ''Liselerde Caz'' atölye çalışmalarına ve Yapı Kredi Kültür Sanat ile Proust ve Müzik etkinliklerine ev sahipliği yapmıştır.

Silüet Salonu’nda konser veren ve 2020 sezonunun programında yer alan ancak içinde bulunduğumuz süreçten dolayı konserleri ertelenen Saint Benoît Fransız Lisesi’nin değerli sanatçı dostları; Gülsin Onay, Kerem Görsev, Tuna Kiremitçi, Jef Giansily, Cem Kaprol, François Lindemann, Borusan Quartet, Çağ Erçağ, Burak Sergen ve daha birçok değerli sanatçı bu zor günlerde Silüet Salonu sadık izleyicilerini yalnız bırakmadı. Konserlerinden bir parça ve mesajı bir okulun sosyal medya hesaplarından paylaşarak insanlara umut verdiler.

#EvdeSBopera

Saint Benoît Lisesi İstanbul Devlet Opera ve Balesi ile ortak bir projeye imza atıyor. Her pazar günü İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin değerli sanatçıları online sınıflarda Saint Benoit Lisesi öğrencileri ve sanatsever takipçileri ile buluşacaklar. 14 Nisan 2020 Pazar günü saat 14.00’de Modern Dans Topluluğu'nun koreografı ve sanat yönetmeni sayın Beyhan Murphy ile gerçekleşecek olan ilk buluşmada kısa bir video sunumunun ardından sanatçıyla etkileşimli bir söyleşi gerçekleştirilecektir.

Ulusal planda tanınmış sanatçılarımızla gerçekleşecek olan bu özel buluşmalar, Saint Benoît Lisesi’nin eğitiminin bir parçasını oluşturmaktadır ve içinden geçilen bu hassas süreçte öğrencilere kültürel bir pencere açarak onların bir nebze olsun rahatlamalarını hedeflemektedir.

İlki 12 Nisan’da gerçekleşecek bu buluşmalar,19 Nisan Pazar Günü Klasik Bale Baş Koreografı Ayşem Sunal Savaşkurt’un ‘’Bir bale eseri nasıl hazırlanır?’’, 26 Nisan Pazar Günü İDOB Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni Suat Arıkan ‘’Sanat Yönetmenliği kavramı ve opera'' 3 Mayıs Pazar Günü İDOB Sanat Teknik Müdürü M.Serdar Kalmaz ‘’Bir eserin sahneye konulma süreci’’ dersleriyle devam edecektir.