Salgın sonrası ikinci albüm

İlk albümünüzle başlamak istiyorum. “Sunset Vibes”ı plak formatında kaydetmiştiniz. Dünyada plak yükselen bir format olsa da Türkiye’de sadece belli bir kesimin ilgisine mazhar oluyor. İlk albüm böyle bir formatta çıkarmanın artıları ve eksileri neydi?

Ozan Erverdi: Plaktan dinleme deneyimi yaptığımız müzikle uyuşuyor. Böyle bir teklif gelince biz de geri çevirmedik. Dileyenler için dijital mecralarda da mevcut ancak plaktan dinlemek ayrı bir keyif katıyor, öneririz.

Red Bull Warm Up projesi alternatif sahneden yeni yetenekleri buluşturabilmek için tekrar başladı. Siz de bu projede yer alan isimlerden birisiniz. Bu projenin size, müziğinize ne gibi katkıları oldu? Katılımcı adaylarına ne tavsiye edersiniz?

Tan Deliorman.: Red Bull Warm Up’ın sanatçılara/müzik gruplarına en önemli katkısı, seslerini daha fazla dinleyiciye ulaştırıyor, onlara yurt dışında yeni kapılar açıyor.Bizim için kayıt aşaması adına farklı bir deneyim oldu. Katılımcılara önerimiz; istedikleri ve içlerinden gelen müziği yapmaları. Bir şeye benzemeye çalışmaya lüzum yok. İş iyiyse, yolunu buluyor.

Paris’ten yeni kayıtlarla henüz döndünüz. Türkiye’de, hatta daraltacak olursak, İstanbul’da kayıt yapmak ile Paris’teki stüdyoda kayıt yapmak arasında ne gibi farklar var? Nasıl bir tecrübeydi?

Tan Deliorman.: Tek bir stüdyodan genelleme yapmak yanlış olur ancak Red Bull Türkiye‘nin desteği ile Red Bull Music Studios Paris bizi çok iyi ağırladı. Ses teknisyenimizin yaklaşımı çok profesyonelceydi.

‘Bu dönem bizi de etkiledi’

Pandemi nedeniyle kültür sanat dünyasının durumu da diğer sektörler kadar büyük bir belirsizlik içinde. Henüz albümünü yayınlamış bir ekip olarak, bu süreçle ilgili nasıl bir yol haritası hazırlığı içindesiniz?

Tan D. :Bu dönemde yaşadığımız belirsizlik bizim planlarımızı da etkiledi, canlı konserlerimize odaklandığımız bir dönemde her şey aniden durdu. Şu anki koşullarda uzun vadeli bir plan yapmamız pek mümkün değil. Pandemiden hemen önce, stüdyoda canlı performans çekimi gerçekleştirmiştik, dijital platformlarda yayınlayacağımız içeriklerimiz hazırdı. Bu dönemde onları yayınlıyoruz, online konserler de gündemimizde. Albümümüz geçen yıl, yeni teklimiz “New Generation Jungle” 8 Mayısta çıktı. Pandemi sona erdiğinde ise ikinci albüm kayıtlarına girmeyi planlıyoruz.