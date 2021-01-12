Sanatçılar ve sanatseverler arasında dijital köprü

Trendyol, hem yeni hem sanat kariyerlerinde belli bir olgunluğa gelmiş sanatçıların eserlerini Türkiye’nin dört bir yanındaki sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Kolekta ve Base kurucularının yeni oluşumu artoloji işbirliğinde hayata geçen Trendyol Sanat ile 150’den fazla sanatçının binin üzerinde eserine Trendyol üzerinden ulaşılabilecek. Trendyol, sanatçıların resim, baskı, gravür, fotoğraf, heykel, cam, seramik, illüstrasyon ve grafik alanlarında eserlerine ev sahipliği yapacak.

“Trendyol Sanat ile sanatçılara yeni bir platform açtık”

Sanatı ve sanatçıları desteklemekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Trendyol Pazarlama İletişimi Direktörü İrem Yılandil, “Her yıl güzel sanatlar fakültelerinden binlerce öğrenci mezun oluyor. Aynı zamanda, sanat dünyasına yeni adım atmış çok sayıda isim var. Sanatçılar, farklı sebeplerden ötürü eserlerini sergilemede güçlük yaşayabiliyor. Ayrıca pandemi koşulları sanatçıların ve sanatseverin buluşmasının önündeki en önemli engellerden biri oldu. Bu noktada, biz de Trendyol olarak bu olanağı Trendyol Sanat ile onlara sunmak istedik. Platformumuz üzerinde sanatçılara bir alan açarak, geniş kitlelerle buluşmalarını sağlayacağız. Sanata gönül veren sanatseverler de yeni sanatçılar keşfedilebilecek, eserleri yakından inceleyebilecek. Zaman ve mekan sınırlarını kaldırarak sanatı her an ve herkes için ‘ulaşılabilir’ hale getiriyoruz. Tüm Türkiye’yi sanat ile buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sanatçıların eserleri, Trendyol mobil uygulamamızdan ve www.trendyol.com/sanat adresimizden ziyaret edilebilecek” dedi.

“Sanat için dijitalde de bir araya gelmeliyiz”

Trendyol ile hayata geçirdikleri işbirliğinin pandeminin etkilediği sanat dünyasına yeni bir soluk getireceğine inandıklarını belirten Kolekta ve Base ile artoloji kurucularından Ali Kerem Bilge, “Hayatın her alanında, evimizde, işyerimizde, yaşamımızda bizimle birlikte olan sanat, ruhumuzu zenginleştiren, herkesin ulaşabilmesi gereken en önemli değerlerden biri. İnternet aracılığıyla sanata ulaşmak isteyen kitleler arttıkça, sanat için dijital olarak da bir araya gelmenin önemli olduğuna inanıyoruz. Trendyol’un bünyesine eklediği ‘Trendyol Sanat’ kategorisi için artoloji isimli yeni online güncel sanat oluşumumuzu hayata geçirdik. Türkiye’nin farklı illerinden, fotoğraf, resim, baskı, illüstrasyon, heykel, cam ve seramik gibi farklı disiplinlerde sanat üreten genç ve yeni sanatçıların eserlerini daha geniş kitlelerle buluşturmak amacıyla yola çıktığımız bu oluşumda, 150’yi aşkın sanatçının 1000’e yakın eserini bir araya getirdik. Türkiye’de her gün milyonlarca insanın çok aktif olarak ziyaret ettiği ve tüm ihtiyaçlarını tek bir adresten karşılayabileceği Trendyol’da, hayatımıza dokunan, dahil olan ve yaşamımızın bir parçası haline gelen sanat eserlerinin de yer almasından büyük mutluluk duyuyoruz. Bu yeni oluşumun, sanatı ve sanatçıları daha ulaşılabilir kılarken, sanatı herkesin hayatına dahil etmek için önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz” dedi.