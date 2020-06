Sanatın pandemi güncesi

Türkiye’nin köklü kültür sanat dergisi Milliyet Sanat’ın haziran sayısı okuyucularla buluştu. Kapağına 250. doğum yılında Ludwig van Beethoven’i taşıyan dergi, klasik müziğin dehalarından olan besteciyi mercek altına alıyor. Hayatının iki yılını Beethoven’in 32 sonatını kaydetmeye ayıran Fazıl Say, Milliyet Sanat okurları için kaleme aldığı yazıda tarihteki en büyük bestecilerden birini en iyi çalanlardan biri olma motivasyonuyla çıktığı serüveni anlatıyor. Beethoven’i koronavirüs sürecine gönderme yaparak yüzünde bir maskeyle kapağa taşıyan dergide, sanatın birçok alanında salgının etkisini konu alan yazılar yer alıyor.

Plastik sanatlar

Milliyet Sanat’ın plastik sanatlar bölümünde dikkati çeken konulardan biri COVID-19 salgını nedeniyle evlerine kapanan insanların bu sıkışmışlığı karşısında Berlin’de balkonları sergi mekanına dönüştüren küratörler Övül Durmuşoğlu ve Joanna Warsza’yla Cem Erciyes’in yaptığı söyleşi. Ayrıca aralarında Burçak Bingöl ve Hale Tenger’in de olduğu dokuz sanatçı, koronavirüs sürecini nasıl yaşadıklarını anlatıyor ve yeni üretimlerini Milliyet Sanat’la paylaşıyor. Koronavirüs döneminde Instagram’da kurulan ve salgınla ilgili sanat eserlerini bir araya toplayan The Covid Art Museum’u kurucuları Milliyet Sanat’ın sayfalarına konuk oluyor.

Sinema

Derginin sinema sayfaları için sinema yazarları Sevin Okyay, Mehmet Açar ve Engin Ertan, karantina günlüklerini kaleme aldılar. Ayrıca virüs nedeniyle Hollywood yıldızlarının keşfettiğimiz yönlerini Burçin S. Yalçın’ın yazısında okuyucuyla buluşuyor. Sinema konuları arasında sinemanın virüsten nasıl etkileneceği ve yönetmenlerin bu dönemi nasıl çekebileceğine odaklanan bir yazı da dikkat çekiyor.

Müzik

Müzik sayfalarında bu dönemde yerli müzisyenlerin projelerinden, müzik sahnesinin isimlerinin ev stüdyolarını merkeze alan ve dikkat çeken caz albümlerini inceleyen yazılar, okuyucuları bekliyor. Müzik sayfalarında ayrıca yeni albümü “Fetch the Boldcutters”, müzik eleştirmenlerini “başyapıt” kelimesinde birleştiren Fiona Apple’a da yer ayrılıyor. Joy Division’ın ünlü parçası “Love Will Tear Us Apart”ın da 40. yıl dönümü nedeniyle müzik tarihindeki bu sayfayı yeniden açan bir yazı da okuyucularla buluşuyor. Yerli dark pop müziğin önde gelen isimlerinden Elz and the Cult ikinci albümleri “Bloodline”ı anlatıyor.

Edebiyat

Derginin edebiyat konuları arasında iki psikoterapistin Mine Özgüzel ve Bülent Usta’nın koronavirüs günlerinde zihinleri meşgul eden sorulardan okuma önerilerine uzanan sohbeti yer alıyor. Murat Uyurkulak yeni romanı “Delibo”yu anlatırken yayıncılığın salgından sonraki geleceğine odaklanan bir dosya da edebiyat sayfalarında yer buluyor.

Sahne sanatları

Sahne sanatları bölümünde hazırlıkları online olarak devam eden, Ingmar Bergman’ın “Bir Evlilikten Manzaralar”ının oyun uyarlamasını ortak yapımcısı ve oyuncusu Ece Dizdar derginin okuyucularıyla paylaşıyor. Asu Maro, ayın söyleşisinde Mert Fırat’la bir araya geliyor. Fırat’ın DasDas’la ilgili planlarından dayanışma faaliyetlerine uzanan bir sohbet okuyucuları bekliyor. Özel tiyatrolarının salgın döneminin sonrasıyla ilgili planlarını mercek altına alan bir dosya da derginin yer verdiği sahne sanatları konuları arasında yer alıyor. Karantina döneminde Levent Üzümcü ile birlikte yaptıkları doğaçlama skeçlerden oluşan “Karantina Diyalogları”nı Neslihan Yeldan, derginin okuyucuları için anlatıyor.