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16.09.2020 - 16:54 |

Saraydan Kız Kaçırma sanatseverlerle buluşuyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, yeni bir yorumla W.A.Mozart’ın Saraydan Kız Kaçırma operasını İstanbul Opera Festivali kapsamında İstanbullu sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Gösteri 26 ve 27 Eylül tarihlerinde, Arkeoloji Müzeleri bahçesinde gerçekleşecek.

Saraydan Kız Kaçırma sanatseverlerle buluşuyor

Caner Akın’ın rejisi ve Tan Sağtürk’ün koreografisi ile yeniden hayat bulacak olan Saraydan Kız Kaçırma, konunun orijinal haline sadık kalıyor ancak içinde bulunduğumuz pandemi dönemine gönderme yapıyor ve konuyu başka bir salgın dönemine taşıyor.


Saraydan Kız Kaçırma sanatseverlerle buluşuyor



Sosyal mesafenin, hijyenin ve maske takımının önemi, İspanyol gribindeki gibi bugün de koronavirüs pandemisinde önemli bir yere sahip. Rejisör Caner Akın, eserde bu önemli detayları işlemekle beraber, klasik konunun en önemli unsurlarından biri olan Türklerin kin tutmak yerine merhamete önem vermesine de parmak basıyor. Tan Sağtürk’ün koreografisinde ise özellikle Selim Paşa’nın içsel büyüme yolculuğuna vurgu yapılıyor.

Orkestra şefi Murat Cem Orhan’ın yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrasının eşlik ettiği eserde dünyanın dört bir yanında ülkemizi temsil eden solistlerle birlikte esere yeni bir yorum getiriliyor.

 

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