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28.01.2021 - 16:22 |

“Sezgi/Sel” sergisi kapılarını açıyor

Sanatçı Siret Uyanık’ın “Sezgi/Sel” başlıklı 16. Solo sergisi 29 Ocak’ta kapılarını açıyor. Sanatçının pandemi sürecinde ürettiği 50’nin üzerinde yağlı boya, akrilik ve karışık teknik eserlerinden oluşan sergi, Ankara’da bulunan GaleriM Sanat Galerisinde görülebilir.

“Sezgi/Sel” sergisi kapılarını açıyor

Sanatçı Siret Uyanık’ın 16. Solo sergisi “Sezgi/Sel” 29 Ocak’ta kapılarını sanatseverlere açıyor. Sanatçının pandemi sürecinde ürettiği 50’nin üzerinde yağlı boya, akrilik ve karışık teknik eserlerinden oluşan sergi, Ankara’da bulunan GaleriM Sanat Galerisinde görülebilir.

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zülfikar Sayın, sergisinin tanıtım yazısında şu ifadeleri kullandı: “Her sanatçının kendine özgü bir anlatım biçemi vardır. Türkiye’nin uluslararası alanda kendisinden söz ettiren sanatçılarından Siret Uyanık da kendine özgü bir anlatım biçemi oluşturabilmiş önemli ressamlardandır. Siret Uyanık, onu bugüne getiren coğrafyanın renkleri ve biçimleriyle, yaşanmış büyük patlamaların insanda yaşamaya devam eden birbirine biat etmeyen duygularını, düşüncelerini ve çatışmalarını da betimlemektedir resimlerinde. Bilindik nesnelerin, bilinmeyen içeriklerini başka içeriklere giydirmekte; içimizdeki yangınlardan çiçekler açtırarak kurtarmaya, hatta sağaltmaya da çalışmaktadır ‘tehlikede olan benlik’leri. Yapıtlarıyla sunduğu bazı yollarda yüründüğünde, uysallaştırılmaya çalışılan kayaların boya içirilerek giderilen susuzluğunda açan kor çiçekleri kaplamaktadır her yeri. Öyle ki, bazı yapıtlarıyla karşılaşıldığında, kordan çiçekler açan özdeşleşme ortamı bahçelerde buluruz kendimizi.”

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